Premiér Andrej Babiš (ANO) je alergický na to, když jdou evropské dotace jinam než na výstavbu infrastruktury, hlavně dálnic a silnic. "Potřebujeme dostat peníze do investic, aby se neztratily na nějakých rekvalifikacích," prohlásil loni po zveřejnění návrhu příštího evropského rozpočtu. Evropská komise s ním ale nesouhlasí, Česko by podle ní mělo investovat jinam.

Komise včera zveřejnila návrh, kam by v Česku měly peníze z evropských fondů jít. Místo stavby dálnic chce miliardy posílat na modernizaci české ekonomiky a zlepšení životního prostředí.

K modernizaci by měly vést například investice do vědy a výzkumu i do jejich propojení s výrobou. Zemi to má posunout z pozice levné montovny k nejrozvinutějším státům v Evropské unii.

Češi a evropské peníze Bude to boj Evropská komise včera představila svůj návrh, jak by mělo Česko využít nové evropské dotace. Prioritou mají být investice do vědy a výzkumu, digitalizace nebo životního prostředí. O návrhu teď začne jednat s českou vládou. Ta má na využívání peněz jiný názor. Nemluvte nám do toho Premiér Andrej Babiš chce, aby mohlo Česko samo rozhodovat, za co dotace utratí. Podle pravidel se na tom ale musí domluvit s Evropskou komisí, která hlídá efektivitu vynaložených peněz. Silně na to tlačí země, které do společného evropského rozpočtu nejvíce přispívají, tedy třeba Německo či Nizozemsko. Česko od svého vstupu v roce 2004 získalo z rozpočtu skoro o 750 miliard korun víc, než do něj zaplatilo. Pošlete víc Kromě Evropského fondu pro regionální rozvoj může Česko využít peníze i z několika menších fondů. Podle návrhu komise by mělo v letech 2021 až 2027 na dotacích dostat zhruba 18 miliard eur, tedy více než 460 miliard korun. Babiš tvrdí, že je to málo, a chce vyjednat navýšení částky.

"Česko zaostává v podílu inovativních společností, které jsou klíčovými tahouny konkurenceschopnosti," konstatuje komise. Vysokou prioritu tak podle ní musí mít investice do výzkumu a vývoje a do zapojení nových technologií do ekonomiky. Především malé a střední podniky podle ní citelně zaostávají.