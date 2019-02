Chceme našim zaměstnancům zásadně snížit daň, je to v rovině úvah." Informace premiéra Andreje Babiše k plánované reformě zdravotního pojištění jsou zatím kusé. Ministryně financí za Babišovo hnutí ANO Alena Schillerová tento týden zveřejnila, že hodlá zrušit platby státu za zdravotní pojistky dětí, studentů, seniorů nebo matek na rodičovské dovolené. Výpadek peněz pro zdravotní pojišťovny chce kompenzovat vyššími odvody zaměstnanců a firem, za což jim slibuje nižší míru zdanění. Ve svých vizích je však zatím hnutí ANO osamoceno.

Ani ministryně financí, ani Babiš zatím neuvádějí další podrobnosti o chystané reformě. "Nemá to žádné jiné obrysy, takže to ani nechci komentovat," uvedl premiér. Uvažované změny dává do souvislosti s plánovaným zrušením takzvané superhrubé mzdy, které má vláda ve svém programovém prohlášení. Tu tvoří hrubá mzda navýšená o 34 procent v podobě povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Právě tyto odvody by musely vzrůst, pokud by stát chtěl udržet tok peněz do systému zdravotního pojištění. Jen letos vydá stát na 5,9 milionu svých pojištěnců 73,3 miliardy korun, v každém dalším roce by se částka měla zvedat o další miliardy.