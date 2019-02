Zrušení plateb státu za děti, studenty, důchodce, matky na rodičovské dovolené či nezaměstnané by rozkolísalo současný systém zdravotního pojištění, varují lékaři a ekonomové. Systém by byl citlivý na případnou hospodářskou krizi a očekávaný nárůst seniorů v populaci. Odborníci jsou většinou přesvědčení, že by peněz v systému nakonec ubylo a stát by je musel doplatit. Už dnes přitom ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že současné peníze nestačí a bude zřejmě nutné zavést ve zdravotnictví systém komerčního připojištění.

Premiér Andrej Babiš potvrdil, že jeho ministři o změně financování vyjednávají. Stát by přestal platit za péči o státní pojištěnce, současně by zaměstnancům a podnikatelům zvedl odvody na zdravotním pojištění. To by mělo vykompenzovat chystané zrušení superhrubé mzdy.

"Já ani nevěřím, že je tento záměr myšlený vážně. Pokud by návrh prošel, znamenalo by to obrovskou ránu současnému solidárnímu systému zdravotnictví. Důchodci by se stali terčem nelibosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří by na ně museli platit více peněz," říká prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.