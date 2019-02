Farmaceutická Zentiva, kterou od minulého roku vlastní americký fond Advent International, chce převzít vůdčí roli na evropském trhu s generickými léky. K tomu jí má v následujících pěti letech pomoci investice 30 milionů eur (téměř 770 milionů korun) do rozšíření výroby v pražském výrobním závodě. Ten se rozroste v nejbližších letech. "Pro naši společnost je klíčový. Pokračujeme v investicích, abychom byli nadále konkurenceschopní," vysvětluje Lucie Šabíková, tisková mluvčí Zentivy.

25 zemí představuje odbytiště Zentivy pro její léčiva vyrobená v pražském závodě.

Transformace firmy je strategií nového vlastníka. Plánem je investice rozložit do pěti let. "Letos chceme do výrobního závodu v Praze investovat osm milionů eur (téměř 205 milionů korun)," říká Šabíková. Firma hodlá rozšířit výrobu, modernizovat ji nákupem nového vybavení a zaměří se na údržbu závodu. V Praze nyní vzniká okolo třetiny její produkce, firma zde však plánuje vyrábět většinu přípravků. Druhý závod má v Bukurešti.

Martin Mátl, šéf České asociace farmaceutických firem (ČAFF), která zastupuje výrobce těchto léčiv v tuzemsku, vidí v investici Zentivy do výroby generik ekonomické výhody pro Česko. "Vytvoří se nová místa pro kvalifikované pracovníky a přitáhne to i vzdělané profe­sionály ze zahraničí," míní Mátl. Kolik nových míst v rozšířené továrně vznikne, Šabíková nekomentovala.