Bezdrátové nabíjení umělého srdce, které bylo v prosinci v Kazachstánu historicky poprvé vyzkoušeno na člověku, nese i českou stopu. Dva tuzemští investoři jsou největšími podílníky financujícími mladou izraelskou firmu, která technologii vyvinula.

Leviticus Cardio, sídlící v městě Petach Tikva u Tel Avivu, vyvíjí už 10 let technologii pro bezdrátové nabíjení umělé srdeční pumpy. Ta se implantuje pacientům, kteří jsou na čekací listině na srdce od lidského dárce a jejichž vlastní srdce je už natolik slabé, že by pacient nepřežil. Srdeční pumpy od hlavních světových výrobců, firem Abbott a Medtronic, jsou poháněné externí baterií mimo tělo. Protože je pumpa s baterií a řídicí jednotkou spojena vývodem z břicha, mohou se otevřenou ranou do těla dostávat infekce. To zvyšuje úmrtnost pacientů a také zhoršuje kvalitu jejich života − nemohou se se zařízením například sprchovat nebo plavat.

Leviticus tvrdí, že by jeho řešení, které využívá voperovanou dobíjecí baterii, mohlo představovat "revoluční změnu s celosvětovým dosahem". Hlavní výrobci pump sice na podobném řešení také sami pracují, ale zatím jsou s vývojem bezdrátové technologie pozadu.