Mít nápady je pěkné, ale ještě lepší je mít moc. Tohoto poučení se dostalo pirátům, když se jejich měsíc pilované myšlenky zkrátit výpovědní lhůtu smlouvy u mobilního operátora ujal hodinu po pirátské tiskovce premiér Andrej Babiš a jeho návrh vzápětí bleskově schválil kabinet. Jako vlastní, vládní novelu. A už zuří mezi piráty a hnutím ANO hádka, jestli šlo o krádež tématu.

Jen s nadsázkou se dá říct, že nešlo. Spíš než téma změnit operátora do dvou dnů a bez pokuty totiž Babiš nutně potřeboval sehnat záchranné lano. Jinými slovy cokoli, na čem by mohl okamžitě demonstrovat tlak vlády na operátory. Proč, je zřejmé. Premiér se hájí, že už minulý pátek napsal operátorům dopis s konkrétními opatřeními, jenže to už jeho ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) sklízela kritiku za neomalený výrok, že za drahá mobilní data nemohou operátoři, ale zákazníci a jejich nechuť je kupovat. Takovou provokaci voličů musel premiér honem něčím přebít. Hotový pirátský návrh se tak jen octl ve špatnou chvíli na špatném místě.

Teď ale bez ironie. Není tajemstvím, že právě šéf ANO učinil z přebírání témat od konkurence běžnou praxi. Když první Babišova jednobarevná vláda představovala v prosinci 2017 program, sama zdůrazňovala, že do něj zahrnula témata ostatních, nevládních stran. Premiér dokonce nabízel, že za politickou podporu přidá do programu i další témata a nápady. Byznys snů "svěřte mi moc a náměty a já vám je prosadím" sice Babišovi nevyšel, s koukáním soupeřům přes rameno ale evidentně nepřestal. Loni v červnu vláda ANO předložila a schválila novelu zákona o směnárnách, která do značné míry kopírovala o čtyři měsíce starší odmítnutý návrh Starostů a nezávislých. "Ostatní poslanci logicky nemají chuť navrhovat zákony, které jim takhle někdo ukradne," stěžoval si pak šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Proti krádeži "rétoriky SPD" se ohradil i Tomio Okamura, když Babiš na podzim prohlásil, že Česko nepřijme žádné migranty. Jen sociální demokraté při vládních námluvách s ANO o jeho štědrých plánech pro důchodce a studenty dobrácky žertovali, že "hnutí převzalo naše nápady, takže se v zásadě shodneme".

Vtipné to ale příliš není. I když jde především o neschopnost původních autorů nápadů udržet si svou agendu, můžeme pochybovat, zda má tvůrce teze o státu jako firmě hřešit na to, že zcizení idejí či politických receptů není na rozdíl od autorského vlastnictví trestné? Možná si myslí, že když hnutí ANO je pro všechny, může naopak všechno sloužit hnutí ANO. Aby bylo jasno. Schválená změna zákona o elektronických komunikacích je jistě pozitivní, protože zákazníkům usnadní přechod k jinému mobilnímu operátorovi. Z hlediska občanů je i celkem jedno, kdo to navrhl. Přesto bude užitečné si zapamatovat, že vavřín patří pirátům a blábolům ministryně Novákové. Bez nich bychom změnu nejspíš neměli.

