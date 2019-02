Spolu se superhrubou mzdou mají zmizet i platby státu za zdravotní pojištění tzv. státních pojištěnců, tedy dětí, důchodců nebo lidí na mateřské. Obojí je nejen v rámci Evropy naprostým unikátem a jako takové nemá v tuzemském daňovém prostředí co dělat. Aspoň podle zpráv o daňové reformě, která má být svázána s reformou odvodů na zdravotnictví, přičemž v obou případech se o finální podobě podle premiéra Andreje Babiše pouze "diskutuje" a vzhledem k zúčastněným ministerstvům se o tom navíc diskutuje pouze v rámci jedné strany, a to ANO.

Ve skutečnosti, pokud by došlo k těmto změnám, které nutně musí doprovázet spousta dalších, půjde o největší daňovou revoluci od roku 1993, oproti které je zavedená, zrušená a nově diskutovaná reforma penzijního systému pouhým slabým odvarem. Protože pokud by se měl doopravdy dostat český daňový systém (kam spadají i sociální odvody, i když se o tom takto nemluví) do podoby, která je běžná na západ od našich hranic, musí daňový převrat nakonec nutně zahrnout i odvody na penze.

Ale popořádku. Zrušení superhrubé mzdy má podle ministryně financí Aleny Schillerové zahrnout i dárek zaměstnancům ve formě snížení daní z příjmů. Jenže rozpočet peníze potřebuje (když podle všeho přichází zpomalení ekonomiky, potřebuje je o kapku víc), takže je potřeba vymyslet, kde se vezmou. Kromě snížení daní pro všechny zaměstnance je ve hře zavedení speciální 23procentní daně pro ty, kteří mají roční příjem vyšší 1,57 milionu a dosud platí tzv. solidární přirážku. Aspoň tak to tvrdilo ministerstvo financí. Ve chvíli, kdy bude existovat druhá sazba daně z příjmů, není důvod, proč by jich nakonec nemohlo existovat víc.