V historii českého bankovního trhu to měla být jedna z největších transakcí, teď je ale na pokraji krachu. Sloučením banky Moneta s firmami z holdingu PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera měla vzniknout velká bankovní skupina, která by PPF umožnila hrát první ligu na českém úvěrovém trhu. Fúze s Air Bank a splátkovým Home Creditem se chystala déle než rok, strany se ale nedohodly na ceně, kterou by měla Moneta za sloučení zaplatit.

Společnost Home Credit včera v tiskové zprávě uvedla, že k podpisu smluv ve stanoveném termínu nedošlo a že "dává přednost dále nepokračovat" v rozhovorech o fúzi.

Plán na vznik nové skupiny oznámily obě strany loni v říjnu po několika měsících příprav. Představily komplikovanou transakci, ve které by Moneta od PPF koupila Air Bank a českou a slovenskou část splátkové firmy Home Credit. PPF by transakcí získala téměř čtvrtinový podíl v nově vzniklé firmě. Moneta by PPF zaplatila téměř sedm miliard korun.