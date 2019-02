Když před dvěma roky automobilka Tesla překvapila oznámením prvního ziskového čtvrtletí za několik let, poptávka nadšených investorů vyhnala akcie o pět procent nahoru. Včera akcie jediného výrobce automobilů, který sází výhradně na elektromobily a má nezanedbatelný technologický náskok, naopak zamířily dolů. Špatné výsledky za tím (tentokrát) nejsou. Burze zkazilo náladu už jen to, že šéf Tesly Elon Musk neudržel nervy na uzdě a znovu se pustil do boje s orgánem, který dohlíží na dodržování pravidel chránících investory.

Není to přitom Musk, kdo drží v ruce trumfy. Porušil totiž to, na čem se s komisí pro cenné papíry před nedávnem domluvil. A ještě to, řečeno s Cimrmanem, drze (Musk by jistě řekl hrdě) přiznává. Když na podzim urovnával skandál způsobený jeho tweetováním o plánu stáhnout Teslu z burzy a bohatě akcionáře vyplatit (záměru, který měl spíš povahu snění a hlasitého uvažování), slíbil, že nebude zveřejňovat nic, co by mělo potenciál zahýbat akciovým trhem. I kaž­dý jeho příspěvek na sociální síť musí podle dohody dostat požehnání od firemního právníka. Pro Muska je to jistě ponižující situace, která ho trápí více než udělená dvacetimilionová pokuta (v dolarech, v korunách tedy skoro půl miliardy). Populární vizionář se ani netají tím, že dohodu porušuje. Ještě víc si ale na regulační vidle naběhl tím, že zveřejnil informaci, která (pokud není vysloveně nepravdivá) je zavádějící.

Musk se na Twitteru pochlubil srovnáním roku 2011, kdy Tesla vyrobila přesně nula vozů, s letoškem, kdy má z jejích výrobních pásů sjet "okolo 500 tisíc" aut. Ovšem jen o několik hodin později musel 25 milionů svých sledujících zklamat "upřesněním", že půlmilionová produkce je odvozena z plánované týdenní výroby ke konci roku. Produkce má přitom průběžně výrazně růst. Kalendářní rok 2019 tak Tesla, když vše půjde dobře, uzavře s produkcí 400 tisíc aut.