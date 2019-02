Dlouho očekávaný systém, jak by v budoucnu měly růst platby za státní pojištěnce, doputoval na Úřad vlády loni v listopadu. Nyní je všechno jinak. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl pro Českou televizi, že spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (oba za ANO) začali vyjednávat o tom, že by stát přestal platit zdravotní pojištění dětí, seniorů nebo nezaměstnaných, tedy státních pojištěnců. Pokud se to podaří prosadit, zažije české zdravotnictví největší reformu financování za poslední roky.

73 miliard platí za státní pojištěnce, tedy například děti, seniory či nezaměstnané stát.

Pojistné za děti a důchodce, které je hrazené ze státního rozpočtu, každoročně roste o několik miliard korun. Například pro letošní rok ministerstvo počítá s náklady přes 73 miliard. Podle představ ministerstva financí by měl být zdrojem pouze balík peněz od zaměstnanců a podnikatelů, vybraný prostřednictvím odvodů na zdravotní pojištění. A jako řešení vidí Schillerová zvýšení těchto odvodů. Za to resort slibuje snížení daňové zátěže po zrušení takzvané superhrubé mzdy. "Tento závazek platí, v tuto chvíli vedeme intenzivní jednání o jeho podobě," říká Schillerová HN.