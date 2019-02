Hnutí ANO a opoziční piráti v úterý představili návrhy nových pravidel, jejichž cílem je zlevnění mobilních dat. Za ta Češi dlouhodobě platí skoro nejvíc ze všech Evropanů.

Obě strany možný pokles cen dat spojují se snížením pokut za předčasné ukončení smlouvy s operátorem. Lidi by to mělo vést k tomu, aby poskytovatele mobilních služeb častěji střídali, což by lídry trhu, tedy T-Mobile, O2 a Vodafone, tlačilo ke zlevňování nabídek.

"Pokuta za předčasné ukončení smlouvy dnes činí 20 procent ze zbývajícího závazku, my navrhujeme tuto sumu snížit na pět procent. Cílem je, aby lidé neplatili tisícové částky, ale maximálně stokoruny," říká pirátský poslanec Martin Jiránek.

Podle něj by snadnější přecházení mezi poskytovateli mohlo zvýšit zájem čtvrtého operátora o vstup na český trh. Ten by prý navíc mohl dominantní trojku rovněž nutit ke zlevňování. Aukce mobilních frekvencí, v níž Český telekomunikační úřad počítá i s účastí nových operátorů, proběhne už letos na podzim.