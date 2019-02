Během roku a půl, co piráti působí ve velké politice, se dokázali velmi dobře zorientovat. Například do vládního hnutí ANO se umějí trefovat účinněji než "tradiční" opoziční strany. Podpora jim od minulých voleb podle některých průzkumů stoupla až o třetinu a v médiích se začínají objevovat úvahy o tom, jaký by byl jejich šéf Ivan Bartoš premiér. Má však strana reálnou šanci zvítězit v příštích volbách, jak si předsevzala ve své aktuální strategii?

Politologové se shodují, že se piráti dokázali "trefit" do poptávky po nových politických stranách, které netíží skandály z dřívějška, zároveň jim ale nahrály další okolnosti, včetně jejich schopností. Už dávno nemají image politických výrostků, kteří bojují hlavně za levný internet nebo volný prodej marihuany. "Skutečnost, že to jsou především piráti, kteří se stali hlavním reprezentantem 'mladých a zklamaných', můžeme jednoznačně přičíst jejich velmi silným a voličsky přitažlivým osobnostem. V čele s předsedou Bartošem jde o zajímavé, neokoukané a komunikačně nadané lidi, které strana dokáže nabídnout v různých typech voleb," říká Daniel Kunštát z CEVRO Institutu.

Jeho kolega Otto Eibl z brněnské Masarykovy univerzity je zdrženlivější. Pirátům podle něj zatím všechno hraje do karet. "Mají výhodu, že působí svěže a prokazují v určitých otázkách odbornost," zdůrazňuje a připomíná, že piráti si zatím nepošramotili pověst žádnou větší aférou. Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zase vyzdvihuje, že na rozdíl od jiných pirátských stran v Evropě se čeští piráti neprojevují jako radikálně levicová formace. "Onu značku vlastně jen použili jako symbol, a dokázali i díky šikovnému marketingu oslovit hlavně mladší generace, nespokojené s politickou a společenskou situací," říká Mlejnek.