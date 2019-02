Z nejnovějších tahů na brexitové šachovnici by se mohlo zdát, že dlouho zatuhlé ledy se začínají hýbat. Bližší skutečnosti však bude dojem, že pořád ještě nepřevážil zájem, jak Spojené království uspořádá své porozvodové vztahy s Evropskou unií, ale vnitrostranické měření sil.

Platí to zejména o vůdci labouristů Jeremym Corbynovi, který v pondělí večer oznámil, že jeho strana předloží vlastní verzi odchodu z Evropské unie, a že pokud ji Dolní sněmovna odmítne, splní svůj slib z loňského sjezdu a podpoří druhé referendum, které by tak mohlo zvrátit výsledek prvního, jež v červnu 2016 rozhodlo o brexitu. Hlasování by fungovalo podobně jako v případě Velkopáteční dohody o smíru v Severním Irsku, jako ratifikace rozchodové smlouvy, tentokrát s dodatkem, že odmítnutí by znamenalo setrvat v Evropské unii.

Proč se Jeremy Corbyn rozhoupal k něčemu, co loni v září na výroční konferenci Labour Party připustil neochotně? Protože minulý týden mu dezertovalo osm poslanců, kteří si stěžovali na rozmáhající se antisemitismus ve straně a na nerozhodnost vedení v otázce brexitu. A hrozilo, že odpadlíků přibude. Proto muselo vedení labouristů, doufající, že nynější politická krize přivede stranu k moci, neprodleně reagovat.