Kdybychom to vzali čistě matematicky, schylovalo by se v české politice k nejzajímavější fúzi za posledních dvacet let. Dva ze tří kandidátů na předsedu KDU-ČSL, Marek Výborný a Jan Bartošek, chtějí, aby lidovci spolupracovali s ODS. Pokud by se to stalo, vznikl by minimálně dvacetiprocentní blok, schopný za jistých okolností ve finále ohrozit i postavení Andreje Babiše.

Spojenectví ODS-KDU nepostrádá pragmatickou logiku hned v několika ohledech. Zaprvé by taková koalice absolutně neměla problém překročit desetiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. Úplně by odpadly strachy, které zničily před posledními volbami nadějně se rozbíhající projekt KDU a starostů.

Zadruhé by blok získal mnohem větší politickou sílu, než kdyby každá strana kandidovala samostatně. Počítejme: patnáctiprocentní ODS může získat něco přes 30 poslanců. Lidovci, pokud se budou potácet kolem pěti procent, mohou mít jen šest mandátů. Naproti tomu koalice dvou stran se ziskem dvaceti procent hlasů může pobrat 50 mandátů. Obě strany by na koalici vydělaly.

Zatřetí by dotažení projektu bylo zřejmě snazší než případná spolupráce lidovců se STAN a TOP 09. Mezi těmito stranami leží z minulosti spousta jedovaté sedliny − ať už vzpomínka na to, jak Miroslav Kalousek odtáhl část lidovců do TOP 09, nebo právě vzpomínky na zkrachovalou koalici KDU-STAN z posledních voleb.

V KDU ovšem zjevně dochází k posunu i v úvahách, co je vlastně ideově podstatné. Dosud, pokud se uvažovalo o spolupráci s jinými partajemi, bylo to v rovině "zkusme dát dohromady proevropské středopravicové strany". Nyní ale jako by tento diskurz ustupoval do pozadí a vrchu nabývalo uvažování na ose konzervatismus−liberalismus. Zdůrazňuje se rodina, identita, genderové záležitosti. A zde mají lidovci opravdu blíž k ODS než k TOP 09 nebo STAN. Stačí se podívat na hlasování o manželství stejnopohlavních párů, kde zařazení bodu na jednání sněmovny odmítli poslanci KDU a ODS, zatímco část poslanců topky a starostů byla pro. Když dosavadní předseda Pavel Bělobrádek odmítal jít se STAN a TOP 09 společně do evropských voleb, pravil, že lidovci jsou jediná konzervativní proevropská strana, a důraz zjevně ležel na slově "konzervativní". Kam se lidovci reálně sunou, ukazují nejnověji i doplňovací volby do Senátu v Praze 9, kde se domluvili na společném kandidátovi právě s ODS.