Loňský rok byl z pohledu investic do komerčních realit v regionu střední a východní Evropy naprosto rekordní. V obchodech s kancelářemi, obchodními centry a průmyslovými nemovitostmi se nakumulovalo 13,8 miliardy eur, o pět procent víc než před rokem. Uvádí to nová studie poradenské společnosti Colliers International, jež se podívala na vývoj v šesti zemích včetně Česka.

Situace na jednotlivých trzích jsou odlišné. Zatímco v Polsku a na Slovensku byla hodnota prodaných komerčních nemovitostí vloni o více než 40 procent vyšší než v roce předchozím, v Česku a Bulharsku došlo k třicetiprocentnímu propadu. V Maďarsku a Rumunsku investice vzrostly mírně.

"Objemy proinvestovaných peněz jsou v Česku o poznání slabší, což je dáno nízkou nabídkou," komentoval čísla Mark Robinson, specialista výzkumu pro region v Colliers. V tuzemských komerčních realitách se točí méně peněz už druhým rokem. Důvodem není menší zájem investorů, ale nedostatečná nabídka nemovitostí. Někoho také odrazují ceny, které prodávající požadují.

Kanceláře v popředí zájmu

Nejvíce peněz loni mířilo do kanceláří. Letos to bude stejné, přičemž největší zájem mají investoři o prostory v hlavních městech, Prahu nevyjímaje. "Očekáváme, že v roce 2019 objem transakcí v Praze ještě vzroste, mohly by tvořit 80 až 85 procent celkového objemu," řekl Richard Curran, ředitel pražské kanceláře poradenské firmy CBRE. V regionech je větší poptávka po nákupních centrech.

V důsledku vysokých cen v roce 2018 dále klesala návratnost investic do těchto objektů. V letošním roce to už odborníci neočekávají. Lze to čekat jen u nemovitostí, jako je třeba citlivě zrekonstruovaný Šporkovský palác v centru Prahy. Do špičkových kanceláří tohoto historického domu přestěhovala svou centrálu advokátní kancelář Dentons. Interiéry od architekta Stanislava Fialy tento měsíc získaly prestižní cenu Zasedačka roku.