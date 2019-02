Na stole musíme mít všechny možnosti k zajištění svobody v naší zemi, napsal na Twitter Juan Guaidó, kterého asi 50 zemí uznává za prozatímního prezidenta Venezuely. Pod jeho dohledem venezuelská opozice vůbec poprvé formálně vyzvala své mezinárodní spojence, aby zvážili právě intervenci.

O víkendu se opozice pokusila dostat do země potřebnou humanitární pomoc, kterou ale autoritářský prezident Nicolás Maduro odmítá. Pomoc se přes hranice nedostala, venezuelská armáda poslechla Madura a do země ji nepustila. Opozice doufala, že armáda, která ho podporuje, ustoupí a před očima celého světa nechá kamiony s potravinami a léky projet. To se ale nestalo − opozici se tak nepodařilo ani dostat do země pomoc, ani rozdělit armádu. Z bezpečnostních složek zběhlo asi jen 270 lidí.