Co jsou vlastně inovace mezi právníky? Jen stěží by to byl fakt, že umíme všichni pracovat s Microsoft Office. Pojem "proptech" se už odpovědi přibližuje více, přesto však se mi zdá až příliš jednoduché pojem inovace používat pouze pro technologie. Inovace jsou totiž celou oblastí aktivit, která je neoddělitelnou součástí společnosti rozvíjející podnikatelského ducha, tvořivost a představivost. Je to ale i ochota riskovat. Přitom právě my advokáti máme mnohdy sklon k myšlení v zajetých kolejích. Myslíme určitým způsobem, který jsme se naučili na univerzitách a jejž pak uplatňujeme v rámci našeho povolání. V určitý moment to vede až k rutině. Kde je pak místo pro inovace?

Pokud se podívám na svůj osobní vývoj, musím konstatovat, že je velmi konzervativní a tradiční. Již Arnold Schwarzenegger řekl ve filmu Policajt ze školky, že je policistou proto, že i jeho otec měl v Rakousku stejné povolání. Podobně tomu bylo i u mě, vyrostl jsem v Rakousku v rodině advokátů. První inovací, která mě postihla, bylo pravděpodobně rozhodnutí nestát se advokátem v Rakousku a místo toho odejít do zahraničí. Tehdy (v devadesátých letech) byl život v Praze považován za stejně exotický, jako kdybych odešel do New Yorku. Toto první inovativní rozhodnutí jsem však neudělal zcela vědomě; nepřestěhoval jsem se do Česka, abych zde začal nový život, spíše jsem tu v rámci jedné stáže "zůstal viset".