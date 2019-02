Kanadská společnost Barrick Gold pokračuje ve snaze upevnit svou pozici největšího světového těžaře zlata. V pondělí podala nabídku na převzetí amerického rivala Newmont Mining za téměř 18 miliard dolarů. Transakce, jejímž uskutečněním by došlo ke spojení dvou největších firem v oboru, by se podle návrhu měla realizovat prostřednictvím výměny akcií. Stávající akcionáři Newmontu by po spojení vlastnili 44 procent akcií.

"Kombinace firem Barrick a Newmont vytvoří světového šampiona v těžbě zlata s nejširším portfoliem těch nejkvalitnějších nalezišť," uvedl generální ředitel Barrick Gold Mark Bristow s tím, že spojení by přineslo efektivnější hospodaření a ve výsledku i vyšší zisky pro akcionáře.

Háček je ale v tom, že nabídka se příliš nezamlouvá vedení Newmont Mining. Ze strany společnosti Barrick se tak jedná o "nepřátelské" převzetí. Šéf společnosti Gary Goldberg uvedl, že větší smysl by dávalo pouze vytvoření společného podniku, do kterého by byly vloženy navzájem sousedící doly v Nevadě.

17,9 miliardy dolarů je hodnota transakce navrhované vedením kanadské těžařské společnosti Barrick Gold. Stávající akcionáři Newmontu by výměnou za své akcie dostali cenné papíry nově vzniklé firmy.

Správní rada Newmontu má navíc své vlastní plány, jak vytvořit největšího těžaře zlata, a to koupí kanadské firmy Goldcorp za 10 miliard dolarů. Tuto transakci již mimochodem před pár dny posvětil kanadský regulátor.

I tak ale vedení americké společnosti, která těží také stříbro, v tiskovém prohlášení uvedlo, že nabídku Kanaďanů "důkladně prostuduje a následně dá vědět své stanovisko".

Ze strany společnosti Barrick Gold, která již nyní drží v konkurentovi z Colorada menší podíl, by nešlo o první podobný obchod. V lednu firma dokončila sloučení s britskou firmou Randgold, jež má doly primárně v Africe.

Hodnota transakce byla 6,1 miliardy dolarů. Do čela spojeného podniku se následně postavil právě Bristow, který předtím vedl Rand­gold.