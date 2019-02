Když začne do uskladněného obilí prokapávat voda, hrozí zemědělcům ztráty způsobené plísní. Současně začnou zrna pomalu klíčit. Tyto procesy provází zvýšení teploty. Díky instalovaným čidlům napojeným na počítačovou či mobilní aplikaci se ale farmáři o hrozících škodách mohou ihned dozvědět a rychle zareagovat.

Jednou z firem, které v oblasti internetu věcí pro zemědělství vidí příležitost, je česká Agdata. Na zjištění stavu obilí vyvinula speciální tyčové či lanové senzory, které se buď zapíchají do zrní, nebo se zavěsí do sila. Čidla pak snímají teplotu a vlhkost a informace okamžitě odesílají do centrální databáze, do níž může farmář nahlédnout v pohodlí kanceláře nebo ji kdykoliv sledovat na mobilu.

"S nápadem přišel můj bratr, který už dlouhou dobu dělá zemědělského poradce. Řekl mi, že by se farmářům hodil nějaký software, který by je zbavil papírování," říká šéf firmy Jiří Musil, který Agdata založil s bratrem Lukášem před dvěma a půl lety. Jiří v té době prodal svůj podíl na slevovém portálu Vykupto.cz, a tak měl volné ruce na nový projekt.

4,5 milionu korun korun zaplatil fond Pale Fire Capital za třicet procent start-upu Agdata, který se věnuje digitalizaci zemědělství. Dalších pět milionů korun poskytl investor firmě formou půjčky.

Sourozenci se v Agdata ideálně doplňují. "Jsme z farmářské rodiny. Já se k IT trhnul jako taková černá ovce. Brácha znal zemědělství z domova, pak ho i vystudoval a živil se tím," popisuje Jiří Musil.

Zpočátku chtěli vytvořit pouze zemědělskou "kalkulačku". Brzy ale zjistili, že do ní sedláci musí i nadále přepisovat spoustu dat ručně. Přibrali proto do party Jiřího Večeřu, vývojáře senzorů. Agdata začala vyvíjet vlastní čidla a lokalizační čipy.