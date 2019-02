V Česku uspěla první žaloba na stahovací server kvůli tomu, že nabízí díla chráněná autorskými právy. Server Ulož.to musí zabránit tomu, aby si uživatelé internetu z jeho stránek stahovali filmy jako Pelíšky či Ostře sledované vlaky.

Server prohrál soudní spor se společností Dilia, která autory uvedených děl zastupuje. Firma ale podala žalobu jen kvůli šesti konkrétním filmům.

"Je to otázka soudních poplatků a náročnosti. Vybrali jsme proto šest děl, která nás nejvíc trápila," řekl HN právní zástupce Dilie Rudolf Leška. Kdyby Dilia podala žalobu na stovky i více děl, jež má v portfoliu, tak by to podle něj znamenalo stohy papírů a dlouhý spor.

"V jiných státech správci autorských práv uspěli už dávno," poukázal Leška. V Česku tak Dilia vlastně předběhla Evropský parlament, který nyní bude projednávat směrnici, jež problém stahování chráněných děl řeší. Podle navrhované podoby budou právě správci serverů povinni zajistit, aby se na nich neobjevil nelegální obsah. Pokud navrženou podobu europarlament schválí, mohla by začít platit už příští rok na jaře.