Pražští radní rozhodli, že hlavní město zavede v době smogových situací MHD zdarma, a to včetně vlaků. Jeden den bezplatné přepravy vyjde městskou pokladnu na pět milionů korun. Opatření zvažovala i minulá politická reprezentace, nakonec od něj ustoupila se zdůvodněním, že by to na kvalitu ovzduší nemělo výraznější vliv. Město nyní připravuje i další opatření, například vyhlášku omezující topení tuhými palivy.

"Je to jasný signál, který chceme vyslat směrem k občanům, že v případě vyhlášení smogové situace se životní prostředí nachází v nějaké krizové situaci, která ohrožuje lidské zdraví," uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Smogové situace v jednotlivých krajích vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav, a to ve stupni "smogová situace" a "regulace", při které se už omezuje výroba. Město chce MHD zdarma zavádět již při mírnější situaci.

Náklady, které magistrát odhadl na pět milionů za jeden den opatření, bude město dopravcům kompenzovat z rozpočtové rezervy, a to vždy za čtvrtletí. Otázka posílení kapacity spojů tak, aby zvládly případné zvýšení počtu cestujících, je ale složitá. Jak v případě tramvají, tak metra a železnice je v metropoli síť na hranici kapacity.

Lidé, kteří si platí dlouhodobou časovou jízdenku, nebudou mít v případě zavedení MHD zdarma nárok na vrácení části jízdného. Podle vedení města by to bylo s ohledem na fakt, že jízdné je v Praze výrazně dotováno a roční kupon vyjde na deset korun denně, neefektivní už kvůli nákladům na vracení. Podobně by se jízdné nevracelo ani v případě železničních dopravců, kteří na území Prahy zajišťují regionální přepravu.

S uznáváním bezplatného jízdného by v regionálních vlacích v Praze neměl být problém. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský k tomu podotkl, že by bylo součástí tarifu PID, o jehož cenách rozhoduje Praha. "Hlavní město Praha je objednavatelem vlaků a v rámci prokazatelné ztráty financuje jejich provoz na svém území," řekl. Vedle Českých drah působí na pražské železnici na základě objednávek hlavního města také společnosti Arriva a KŽC.

Podle statistik je v Praze vyhlášen některý ze stupňů smogové situace v průměru zhruba pět až sedm dní v roce. Loňská novela zákona o ochraně ovzduší zpřísnila limity pro vyhlášení, takže se dá v budoucnu předpokládat vyšší počet dní. Město počítá s tím, že uspořádá informační kampaň, která bude Pražany předem o opatření informovat.

Šéf zastupitelského klubu ANO a poslanec Patrik Nacher je k opatření skeptický. "Podle mě to efekt, který se od toho očekává, mít nebude," uvedl. Dodal, že část spojů MHD už je nyní na hraně kapacity a v případě dojíždění Středočechů se nedostává P+R parkovišť, kde by lidé mohli auta nechat. Cestou ke zlepšení ovzduší je podle něj například podpora elektromobility.

Problém s kapacitou MHD vidí také šéfka klubu ODS Alexandra Udženija. Zásadní je podle ní dostavba obou okruhů a odvedení tranzitní dopravy z města. "Všechny ostatní dílčí kroky jsou bohužel jen dočasným odsunutím problémů," uvedla.

Z českých měst byla v minulosti MHD zdarma kvůli znečištění ovzduší a smogové situaci dočasně například v Přerově nebo v Ostravě. V Evropě k tomuto kroku sáhli několikrát například v Paříži, v několika polských městech, v Belgii nebo v Itálii.