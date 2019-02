V jediném okamžiku letošního 91. předávání Oscarů jako by se zkondenzovalo 30 let hollywoodské historie. Režisér Spike Lee vybíhá ve fialovém obleku a svém typickém baretu na pódium pro cenu za nejlepší scénář za film BlacKkKlansman a skáče kolem krku herci Samuelu L. Jacksonovi. Průkopník politicky angažovaného afroamerického nezávislého filmu v neděli v noci konečně získal svého prvního Oscara.

S Jacksonem se Lee zná už od školy, podobně jako mnoha afroamerickým hercům i jemu dal první role, než se z něj stala hvězda. Mimo jiné ve svém průlomovém snímku Jednej správně (Do the Right Thing), který se před třiceti lety též ucházel o Oscara za nejlepší scénář. A je ironií osudu, že cenu nejhlavnější, tu za nejlepší film, Leemu letos "vzal" snímek Zelená kniha, pojednávající o bílém řidiči, který vozí v 60. letech černošského jazzmana po americkém Jihu. Neboť právě před oněmi třiceti lety vyhrál hlavního Oscara film Řidič slečny Daisy, snímek také založený na setkání černého hrdiny a bílé hrdinky pod střechou jednoho vozu.

"Vždycky, když někdo někoho někam veze, tak prohraju," poznamenal zklamaný Lee, který se během udílení hlavní ceny pro Zelenou knihu pokusil opustit sál. Z Leeho, jehož proslov při přebírání ceny za scénář patřil k nejrazantnějším a nejpolitičtějším, možná mluvilo zklamání a šestá sklenka šampaňského, ale v odmítnutí Zelené knihy nebyl sám.

A jako by tímto vítězstvím daly dějiny krutou facku snahám oscarové akademie z posledních let omladit a etnicky i genderově zpestřit vlastní řady.

Letos tak získalo Oscara rekordní množství Afroameričanů a žen, ale co se vlastně reálně změnilo? Vítězný snímek Zelená kniha sice pojednává o rasismu, ale především z perspektivy bělocha. Černoch už nemusí být řidičem jako kdysi ve snímku Řidič slečny Daisy, ale může být i tím, kdo se veze. Přesto však herec Mahershala Ali získal za tuto roli Oscara za vedlejší herecký výkon, neboť pohled hrdiny, jehož ztvárnil, je opravdu ve snímku vedlejší.