Malý černý přívěsek vypadá jako dálkový ovladač od garáže a oči běžného člověka nepřitáhne. Milana Špáse, vedoucího expertní mobilní jednotky ministerstva dopravy, ale uvede do akce. Dobře ví, že nenápadná vychytávka umožňuje řidiči nákladního auta vypnout zařízení, které zaznamenává údaje o rychlosti i trvání jeho jízdy. Špásovým úkolem je odhalit podvodníky, kteří porušují povolenou dobu řízení.

Dopravní firma zásluhou podvádění získá konkurenční výhodu, řidič si vydělá pár tisíc navíc. Člověk, který sedí za volantem celý den bez přestávky, ale porušuje zákon a ohrožuje ostatní na silnici. "Je to nebezpečné. Vezměte si, jak se cítíte, když se vracíte z dovolené, jste dlouho za volantem a nevyspalá. I osobákem můžete někoho zabít. Při nehodě kamionu nebo autobusu pak může být způsobená škoda i počet obětí daleko vyšší," upozorňuje Špás.

Sedí ve speciálně vybavené dodávce, která slouží jednotce místo kanceláře. Patnáct odborně proškolených týmů pomáhá každý den při kontrolách na silnici policii, celní správě, případně inspektorátu práce. Řidiči mnohdy používají tak propracované metody, že podvody nelze bez speciálního výcviku odhalit. Kromě dohledu na dodržování povolené doby řízení se experti zaměřují také na přepravu nebezpečného nákladu, jeho hmotnost či upevnění a technický stav vozidel. Každá jednotka odpovídá za konkrétní kraj, jeden tým slouží na D1.

Špás s kolegy před chvílí zastavil nákladní auto polského dopravce na výjezdu z Prahy. V počítačovém programu nyní ověřuje aktivitu řidiče v uplynulém měsíci. "Tady je vidět, že vozidlo stálo, řidič měl odpočinek, přitom hodinu a půl běžel motor. Proč?" popisuje, co dokáže vyčíst z počítače. "Je to divné, každý s palivem šetří. Mohlo to ale být kvůli topení," připouští Špás, který patří v oblasti odhalování podvodů s tachografy k mezinárodně uznávaným odborníkům.

Fotogalerie Fotogalerie Jak zkrotit kamiony

Sám vymyslel a sestavil přístroj, který pomáhá manipulace objevit. "Říkal jsem si, že něco potřebujeme, abychom nezaostávali za zahraničím. Dal jsem tomu týden doma v garáži a ono to fungovalo," usmívá se. Po letech v terénu působí v Centru služeb pro silniční dopravu jako školitel. V praxi se setkal s mnoha řidiči, kteří kvůli vyššímu výdělku nebo brzkému návratu domů riskovali zdraví.

"Narazil jsem na člověka, který jezdil se zmanipulovaným tachografem. Trpěl těžkou cukrovkou, měl úplně oteklé nohy a vážil asi sto padesát kilo. Přitom běžně řídil čtrnáct hodin v kuse," popisuje Špás. A hned přidává další příklad: "Volala mi cestující z turistického zájezdu do Francie. Všimla si, že řidič autobusu nedělá žádné přestávky a pozdě reaguje, když před ním brzdí auto. Tvrdil jí, že má výjimku a pauzy dělat nemusí, což byl samozřejmě nesmysl." Podobné situace jsou prý na silnicích stále častější.

Závody mezi dopravci

Systém přestávek je nastavený kvůli bezpečnosti. "Nejčastější příčina a spolupříčina nehod je nepozornost, která často souvisí s únavou," vysvětluje Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP, které odpovídá za bezpečnost silničního provozu. "U nehod nákladních vozidel je velmi často přímá vazba na nedodržování bezpečnostních přestávek. Řidič, který přestávku porušuje, je nepochybně rizikem," dodává.

Dopravci jsou pod rostoucím tlakem konkurence a trápí je nedostatek řidičů. Zatímco v minulosti na jednu zahraniční cestu běžně vysílali dva zaměstnance, kteří se za volantem střídali, dnes je obtížnější sehnat pracovníky ochotné jezdit mezinárodní trasy. Řidiči také chtějí více peněz. Navíc sílí nápor dopravců z východní Evropy, kteří mají nižší mzdové náklady i daňovou zátěž.

Potvrzují to statistiky sdružení tuzemských dopravců Česmad Bohemia. Podle nich loni klesl výkon mezinárodní nákladní dopravy zajišťované českými firmami na nejnižší hodnoty od vstupu země do Evropské unie. V prvním pololetí 2018 dosáhl 9,8 milionu tunokilometrů − ve srovnání s rokem 2015 jde o více než poloviční pokles. Vývozy a dovozy zboží přitom rostou, jen se na nich nepodílejí české firmy. Naopak stále větší podíl získává Polsko.

Kvůli tomu, aby ušetřily náklady, firmy vymýšlejí, jak zaměstnance vytěžit na maximum. Do aut a kamionů instalují stále propracovanější zařízení, která vyřadí z provozu tachograf uvnitř kabiny. Řidič pak může pokračovat v jízdě, i když tachograf zaznamenává, že plní povinnou pauzu. Právě jeho záznamy slouží ke kontrole doby řízení posádky vozidla a zjištění rychlosti v případě nehody.

Častou metodou obcházení zákona je také jízda na dvě karty. Člověk jednoduše prohodí svou čipovou kartu v tachografu za kartu kolegy nebo dispečera. Zařízení se domnívá, že se vyměnily i osoby za volantem a auto může pokračovat v jízdě.