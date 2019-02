Kdyby se německý politik Manfred Weber stal novým předsedou Evropské komise, prosazoval by, aby si Česko mohlo do budoucna samo rozhodnout, jestli bude přijímat žadatele o azyl, nebo ne.

"Nemyslím si, že je možné dohodnout se na tom, aby kvóty na přijímání uprchlíků byly povinné," řekl Weber na návštěvě v Praze. Do Česka přijel v rámci kampaně před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Weber, člen bavorské konzervativní strany CSU, je v nich kandidátem Evropské lidové strany (EPP) na post nového šéfa Evropské komise. EPP je nejsilnější evropskou politickou stranou. V rámci Česka do ní patří KDU-ČSL a TOP 09.

Podle Webera by si měla každá země EU sama určit, jakými způsoby se do boje proti migrační krizi zapojí. Může jít například o podporu státům, odkud migranti do Evropy přicházejí, nebo o podíl na snaze posílit kontrolu vnějších evropských hranic.

Kdo nahradí Junckera Rozhodnou voliči? Hlavní evropské politické strany nominovaly své kandidáty na nového předsedu Evropské komise. Nejsilnější Evropská lidová strana, kam v Česku patří KDU-ČSL a TOP 09, chce bavorského europoslance Manfreda Webera. Druzí socialisté, včetně české ČSSD, prosazují nizozemského místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse. Komisi by měl podle nich šéfovat kandidát té strany, která dá po volbách v europarlamentu dohromady většinu. Zapojila se i ODS Podle pravidel ale mohou lídři členských zemí navrhnout, koho chtějí, výsledek evropských voleb musí pouze vzít v potaz. Svého kandidáta na předsedu komise ale letos navrhla i konzervativní skupina ECR, kam patří česká ODS, jež to ještě při minulých volbách odmítla. Tváří její kampaně je europoslanec Jan Zahradil.

◼ Evropská strana ALDE, kam patří české hnutí ANO, naopak letos kandidáta nominovat nechce.

Weber se tak vyslovil proti návrhu, který před několika lety předložila současná Evropská komise v čele s Jeanem-Claudem Junckerem. Ta chtěla, aby státy EU musely povinně přijmout část uprchlíků z členské země unie, do které by případně přišel nečekaně vysoký počet žadatelů o azyl. Kvóty by tedy platily jen pro mimořádné případy.