Počet Čechů spořících si na stáří prostřednictvím penzijních fondů se zvyšuje. Ke konci loňského roku jich bylo již téměř 4,5 milionu, přičemž částka, kterou tímto způsobem nastřádali, dosáhla 447 miliard korun. Na jednoho člověka takto připadá necelých 100 tisíc korun. "Největší část populace spoří v rozmezí 100 až 500 korun měsíčně, což by bylo v pořádku, pokud by všichni tito lidé spořili již od osmnácti či dvaceti let," říká Jan Macek, analytik finančně poradenské společnosti Swiss Life Select.

Aby si takto střádající člověk po odchodu do penze přibližně udržel životní standard, nestačí mu, když nižší sumy začal spořit ve třiceti a později. "Naspořená částka rozhodně nebude v důchodu stačit, a to ani společně se státní penzí," dodává Macek.

Peníze "spí" u bank

Průměrný Čech má v penzijních fondech naspořeno třináctkrát méně než průměrný Evropan z EU15 (státy EU, jak se zformovala v roce 1995). Jsou tu tedy velké mezery v investování do dlouhodobých aktiv, ať už penzijních či podílových fondů. "Češi obecně spoří na stáří málo a v nevhodných produktech. Situace se ale pomalu zlepšuje," říká Michal Cibulka, analytik společnosti Broker Consulting.

Také podle Tomáše Vejrycha, investičního manažera společnosti Conseq Investment Management, se situace lepší. Podotýká však, že většina Čechů stále nechává svoje peníze "spát" na vkladech u bank, kde kvůli inflaci ztrácejí na hodnotě. "Nejen absolutně, ale i proporčně míří pořád víc peněz na depozita než do fondů, kde je přitom šance na zajímavější zhodnocení," potvrzuje Vejrych.

Možnost investovat do penzijních fondů, v rámci takzvaného penzijního připojištění, měli Češi od roku 1994. Zpočátku byli lidé motivováni státním příspěvkem, o několik let později přibyly také daňové úlevy. K významné změně došlo v roce 2013, kdy začal systém fungovat pod názvem doplňkové penzijní spoření (DPS).

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o DPS. To je jiné například v nutnosti výběru investiční strategie.