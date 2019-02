Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Ve formuli 1 platí biblická věta ve znění: Na počátku bylo auto, jmenovalo se Alfa Romeo a vyhrávalo všechny závody. Když nejslavnější motoristický šampionát vznikl, ovládla italská stáj jeho první dva ročníky, 1950 a 1951. Byla tak dobrá, že neměla konkurenci. Letos se do seriálu vrací a předsezonní testy ukazují, že nebude jen do počtu.

"Vypadá to dobře. Tým postavil skvělé auto, což je dobrý výchozí bod," říká Kimi Räikkönen, týmový pilot, který bude letos ve svých 40 letech nejzkušenějším jezdcem startovního pole. Na závěr kariéry se vrátil na místo, kde začínal. Alfa Romeo převzala bývalý tým Sauber, ve kterém finský jezdec v roce 2001 do seriálu poprvé nakoukl.

Minulý týden tým překvapil v úvodní části předsezonních testů. Auto bylo spolehlivé a nečekaně rychlé, navíc jen Ferrari a Mercedes dokázaly najezdit víc zkušebních kilometrů a nasbírat tak data k vyladění vozů pro závody. "Samozřejmě chceme víc," prohlásil Räikkönen. Blýskl se i stájový kolega Antonio Giovinazzi, pětadvacetiletý italský nováček, kterého si vychovává slavné Ferrari.

Optimistické odhady v paddocku mluví o tom, že by Alfa Romeo mohla být letos nejlepším týmem po velké čtyřce tvořené značkami Mercedes, Ferrari, Red Bull a McLaren. Už tento týden může optimismus posílit druhá část testování, závodit se začne 17. března v Austrálii. Úspěch Alfy Romeo si moc přeje mateřský koncern Fiat Chrysler, který se tradiční značku pokouší dostat zpátky na světové trhy a účast ve formuli 1 zvolil jako nejlepší reklamu.

Fanoušky zajímá už samotná přítomnost na startovním roštu. Alfa Romeo je legendou, připomíná nejlepší vůz rané éry šampio­nátu, slavná vítězství a také nejúspěšnějšího jezdce 20. století, Juana Manuela Fangia, který právě v jejích barvách získal v roce 1951 první ze svých pěti titulů.

Suverénní mistr z 50. let

Zdá se to neuvěřitelné, ale výkony výjimečného Argentince svět téměř neviděl. V 50. letech sledovala formuli 1 jen hrstka fandů přímo na okruzích, ostatní se o ní dozvídali z tisku nebo z rádia. Televize teprve začínala a jen zřídka nabídla ze závodů více než krátký sestřih.