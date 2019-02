Uplynulý čtvrtek poskytl zajímavou sondu do vztahu poslanců a veřejnoprávních médií. Ve sněmovně se odehrál skoro osmihodinový maraton veřejného slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu a následného výběru finalistů.

Pro milovníky žánru fantasy byla tahle akce jako dělaná. Podobně jako v Pratchettově Těžkém melodičnu se i tady objevili bardi s harfou, trollí bubeníci a trpasličí trubači.

Poučné to bylo i ve vztahu k zákulisním dohodám o jednotlivých kandidátech. Na veřejném slyšení se představilo přes dvacet lidí. Zájem poslanců o jejich představy byl ale tradičně nevalný. Z mediálního výboru se dostavila sotva polovina členů: čtyři poslanci ANO, dva zástupci SPD a vždy jeden poslanec od pirátů, lidovců a KSČM. Občanští demokraté, starostové a ČSSD účast odpískali.

Lze jim to vyčítat? Oficiálně je to přece právě veřejné slyšení, podle kterého by se měla řídit podpora jednotlivým kandidátům. Kde jinde už by mělo zaznít, jakou vizi chtějí uchazeči přinést? Reálně ale závisí na dohodě poslaneckých klubů, koho podpoří. Je evidentní, že na seznamu zájemců jsou lidé, které by samostatně nenapadlo do rozhlasové rady kandidovat, a udělali to jen proto, že se na ně někdo aktivně obrátil. Princip zákulisních domluv platí už roky a nic na něm nezměnily ani sebevědomé výkřiky o očistě politiky a transparentním výběru uchazečů. Veřejné slyšení je spíš divadlo, které ale mimoděk o kandidátech a jejich myšlenkách mnohdy prozradí více, než by sami chtěli. Po večírku se dostaví kocovina, když slyšíte jejich představy a pak se ukáže, že jsou ve finále. Před pár lety tak jeden z adeptů oznámil, že vizi nemá a kandiduje jenom kvůli přivýdělku − a stejně ho poslali dál. Neuspěl až při hlasování celé sněmovny.