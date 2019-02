Pryč jsou časy, kdy prezident Miloš Zeman "válčil" s vedením sociální demokracie. Současný předseda strany Jan Hamáček je k Zemanovi podstatně vstřícnější než jeho předchůdce Bohuslav Sobotka. Ukázala to i sobotní schůzka v Lánech, kam jel Hamáček jednat o bezpečnosti jako ministr vnitra. Zeman chválil práci policie i to, jak vysokou má důvěru veřejnosti. Hamáček pro změnu Zemanovi slíbil, že policie přidá v boji proti finanční kriminalitě, což je Zemanova priorita.

"Sekce finanční policie, která je v rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu, bude adekvátně posílena," oznámil po jednání Hamáček, který měl s sebou i nového policejního prezidenta Jana Švej­dara. Ten Zemanovi vysvětloval své priority, což je boj proti drogové a ekonomické kriminalitě i zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Hamáček Zemanovi zároveň oznámil, kde všude chce investovat a co by rád nakoupil. "Musíme investovat do nových vozidel, policie je velmi nutně potřebuje, protože 70 procent vozidel je již za zenitem," tvrdí. Chystá se nakupovat i neprůstřelné vesty a také dva vrtulníky na přepravu policistů z Útvaru rychlého nasazení. Kromě toho bude rozšířen areál Kriminalistického ústavu v Praze na Zbraslavi. Mimochodem, oproti minulému roku chce vnitro navýšit investice celkem o dvě miliardy.

Šéf ČSSD i vnitra zároveň Zemana informoval, že vláda už loni rozhodla o navýšení počtu policistů o jednu tisícovku, a pochvaloval si, že se daří nábor nových policistů.

Zeman a Hamáček se už brzy opět uvidí, a to na sjezdu sociální demokracie, který proběhne v pátek a v sobotu v Hradci Králové. Jasným favoritem na předsedu je právě Hamáček, a to i díky tomu, že má podporu prezidentových lidí, kteří oceňují jeho vztah k Zemanovi. Za to se Hamáček dočkal pochvaly i od prezidenta. "Úkolem prezidenta na sjezdu jakékoli politické strany není podpořit jakéhokoli kandidáta na předsedu. I když upřímně přiznávám, že Jan Hamáček je mi sympatický a že si myslím, že má podporu své strany z řady regionálních konferencí. Není absolutně žádný důvod, proč bych proti tomu měl protestovat," řekl Zeman tento měsíc na Frekvenci 1.