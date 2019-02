Největší obavy z hrozící obchodní války mezi Evropskou unií a Spojenými státy a stejně tak z neuspořádaného odchodu Británie z EU má Německo. Z největších ekonomik na kontinentu je právě ono nejvíce závislé na zahraniční poptávce a volném obchodu. V minulém roce se Německo jen tak tak vyhnulo recesi. Letos do ní může za nepříznivých vnějších okolností spadnout a spolu s Itálií stáhnout dolů celou eurozónu. To nevěstí nic dobrého ani pro Česko, jehož export do Německa loni zvolnil tempo.

Poslední nepříznivou zprávu přináší mnichovský Ústav pro hospodářský výzkum IFO pravidelně sledující pomocí zvláštního indexu náladu v asi 7000 německých firmách. Jeho hodnota v únoru klesla už šestý měsíc za sebou na 98,5 bodu (před rokem to bylo 104,5 bodu). Šéfové firem ve srovnání s předchozími měsíci hodnotí hůř jak současnou situaci, tak obchodní vyhlídky na příštího půl roku. "Hospodářská konjunktura v Německu je chabá," potvrzuje Clemens Fuest, šéf IFO.

Hlavní ekonom UniCredit Bank pro Německo Andreas Rees soudí, že s ohledem na pokles uvedeného indexu, nejistotu spojenou s brexitem i riziko obchodního konfliktu s USA je pravděpodobnost nástupu recese v Německu v současné době skoro 40procentní.

"Německo ale nemusí být odsouzeno k recesi, pokud Donald Trump neuvalí cla na dovoz aut z Evropy a Británie neodejde z EU bez dohody," míní Helena Horská, hlavní ekonomka české Raiffeisenbank. Německu se podle ní krutě nevyplácí vysoká otevřenost ekonomiky, tedy závislost na zahraniční poptávce, a velký podíl automobilového průmyslu v ekonomice. Což je ovšem i český problém.