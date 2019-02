Laserové centrum ELI Beamlines, které v roce 2015 vyrostlo v Dolních Břežanech u Prahy, může v budoucnu pomoct s efektivní likvidací jaderného odpadu. Minulý týden to při návštěvě centra zmínil držitel Nobelovy ceny za fyziku a duchovní otec celého projektu Gérard Mourou. Francouzský fyzik poukázal na to, že jaderná energie je sice velmi užitečná, ale je s ní také spojen odpad, který je nebezpečný ještě po tisíce let.

"Pracujeme na konceptu, který umožní tento odpad pomocí ozařování laserem učinit během chvilky neškodným," prozradil HN jeden z mnoha cílů panevropského projektu Mourou při návštěvě Prahy minulý týden.

Nobelista upozornil, že možnost snadno se zbavit jaderného odpadu je pro budoucnost extrémně důležitá. "Vědci často dělají takzvanou kuchyňskou vědu. Musíme ale rozvinout i 'toaletní vědu'. Zatímco kuchyňská věda produkuje nové věci, díky toaletní vědě zkoumáme, jak s odpadem nakládat. To platí právě pro jadernou energii," dodal čtyřiasedmdesátiletý Francouz.

Prestižní vědecké ocenění získal spolu s kanadskou kolegyní Donnou Stricklandovou za vyvinutí metody "generování velmi intenzivních ultrakrátkých optických pulzů". Tu také centrum na jižním okraji hlavního města při výzkumu využívá.