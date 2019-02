Ministr zemědělství Miroslav Toman často slýchá kritiku, že straní velkým zemědělcům. V Bruselu například neustále ostře vystupuje proti zredukování dotací pro zemědělské kolosy, které chce Evropská komise zavést po roce 2021. Dotování velkovýrobců podle některých odborníků přispívá k ničení krajiny, negativně dopadá na kvalitu půdy i vodních toků. Peníze by tedy měly směřovat k farmářům, kteří hospodaří šetrně.

Toman odmítá, že by velké firmy upřednostňoval. V rozhovoru pro HN uvedl, že zpřísní podmínky čerpání dotací pro všechny a nebude čekat na pokyn z EU. Změny přijdou už od roku 2020. "Říkám, pojďme dodržovat základní pravidla: organická hmota do půdy, trvalá péče o krajinu, zadržování vody v krajině, protierozní opatření. To jsou věci, které musí dodržovat malí i velcí bez rozdílu," říká. "Když to nebudou dodržovat, sáhneme jim na dotace," varuje ministr.

Tomanova pozice není jednoduchá. Na jedné straně čelí zhoršující se kvalitě zemědělské půdy a problémům se suchem. Na druhé straně zasedá ve vládě premiéra Andreje Babiše, který vybudoval holding Agrofert, největšího pobírače zemědělských dotací v Česku. Zároveň musí odolávat silné lobby velkých firem zastupovaných především Agrární komorou ČR. Její šéf Zdeněk Jandejsek je generální ředitel skupiny Rabbit, také jednoho z největších čerpačů dotací v Česku.

Miroslav Toman (59) ◼ Ministr zemědělství prošel během své kariéry řadou vysokých postů od diplomacie přes byznys a úřady až k politice. Než nastoupil do své zatím poslední funkce, byl zhruba tři roky šéfem Agrární komory.

◼ Ministrem je již podruhé – jako první mu tento resort svěřil prezident Miloš Zeman, když v roce 2013 sestavil úřednickou vládu. Patřil také mezi prezidentovy poradce.

◼ Před prvním ministerským angažmá stál v čele Potravinářské komory. Zkušenosti sbíral jako diplomat a velvyslanecký rada ve Washingtonu či na Slovensku.

HN: Evropská komise stále trvá na povinném zastropování dotací. Pokud to projde, velké farmy přijdou po roce 2021 o část peněz z evropského rozpočtu. Dotace se dnes odvíjejí od rozlohy obhospodařované půdy nebo velikosti chovaného stáda. Peníze se mají přelít do podpory menších zemědělců. Vy to odmítáte. Proč?

Odmítám povinnost zastropování, ale prosazuji, aby bylo dobrovolné. Zdůrazňuji − dobrovolné. Podmínky si potom můžeme sami nastavit. Myslím si, že každá země si procházela určitým vývojem, tomu musíme zemědělství v jednotlivých zemích přizpůsobit. Nemůže být všechno jednotné a komplet stejné. Průměrná výměra českých farem je největší v Evropské unii, je to výsledek komunistické kolektivizace v 50. letech.

HN: Jaký argument komise používá, když vás chce přesvědčit, abyste na povinné zastropování přistoupil?

Já jsem ještě neslyšel jediný rozumný argument.

HN: Mnoho studií říká, že hospodaření velkých kolosů není šetrné vůči životnímu prostředí, dopadá například na kvalitu půdy. Nebylo by dobré strukturu českých farem změnit?

To si nemyslím. Na kvalitu půdy nemá dle mého názoru primárně vliv velikost farmy, ale práce zemědělců, kteří ji obhospodařují. Zásadní je množství organické hmoty v půdě, pravidelné střídání plodin a podobné věci. K tomu potřebujeme živočišnou výrobu, kterou mají z 80 procent ty velké firmy. Menší farmy mají převážně rostlinnou výrobu nebo jsou specializované. Pokud chceme kvalitní půdu, musíme s těmito fakty pracovat.

Zemanův muž, který chce mít vše pod kontrolou ◼ Na rozhovor dorazil ministr Miroslav Toman se stohem papírů. Měl na nich vypsané podrobnosti k tomu, co v zemědělství chystá. Detailů měl víc, než by potřeboval na rozhovor několikanásobné délky. Ale takový Toman je – má rád věci pod kontrolou.

◼ Nepříjemné otázky novinářů ho proto dokážou rozladit. Nerad hovoří o svém možném střetu zájmů, který nyní prověřuje Evropská komise. Do potíží se dostal kvůli spojení role ministra, který vyjednává o zemědělských dotacích, a byznysu jeho rodiny – jeho blízcí kromě jiného vlastní drůbežárnu Xaverov.

◼ I proto se kontaktu s médii spíše vyhýbá. Výrazněji začal s novináři komunikovat až v poslední době, kdy mu sociální demokraté vzkázali, že by měl svou práci lépe prodávat. ČSSD ho do vlády dosadila i proto, že je mu nakloněný prezident Miloš Zeman. Jeho portrét má ostatně na čestném místě u dveří své kanceláře – Václav Havel a T. G. Masaryk visí nad skříní.

◼ Na rozhovor s HN si vyčlenil v programu přesně 30 minut, během nichž několikrát upozorňoval, že časový limit se chýlí ke konci. Toman je ale pragmatik, takže většinou reagoval věcně a s rozhovorem byl rychle hotový.

◼ V diplomatických kruzích je známý tím, že se snadno rozčílí, ale stejně rychle se uklidní a jedná. To ostatně ukázal i během rozhovoru s HN.

HN: To sice ano, ale velké farmy mají výhodu z rozsahu. Mohou například nabídnout nižší cenu obchodním řetězcům za své výrobky nebo platit dražší nájem zemědělské půdy. K tomu čerpají podporu z dotací. Co uděláte, aby se malé farmy udržely na trhu a struktura českého zemědělství byla pestřejší?

V novém období plánujeme dát zemědělcům na prvních 150 hektarů vyšší podporu (pravidla pro čerpání dotací nastavuje EU na sedm let, nové podmínky by měly platit od roku 2021, pozn. red.). Tím dostanou velmi zvýhodněné podmínky. U dalších hektarů se to potom může postupně snižovat. Chci, aby měli fixní peníze, aby byli zvýhodnění v platbách na první hektary či na zvíře, což dnes neexistuje. Pozemky si pak mohou dokupovat. Také chceme zvýšit podporu pro mladé zemědělce.

HN: Tím vyřešíte výhodu z rozsahu?

Já výhodu z rozsahu neřeším. Jsem pro zvýhodnění malých a mladých farem, ale chceme po nich nějakou produkci.

HN: Bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko a další experti nedávno vyzvali vládu, aby změnila podmínky pro udělování dotací. Chtějí, aby přednost dostaly podniky hospodařící ekologicky. Péče o půdu je podle nich v Česku horší než v okolních zemích. Je podle vás ve veřejném zájmu finančně podporovat velké podniky, jako je například holding Agro Měřín nebo skupina Rabbit?

Nemohu to dělat tak, že se zaměřím na jednu nebo druhou firmu. Nebudu říkat, jestli podporuji velké nebo malé podniky jako někteří moji předchůdci. Chci to obecně nastavit spravedlivě.