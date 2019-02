Pro Uber začal jezdit před jedenácti měsíci. Od té doby si ho lidé pomocí mobilní aplikace objednali více než pěttisíckrát. Po Praze najede každý měsíc 10 tisíc kilometrů. Jezdí hlavně za tmy − čas strávený za volantem ho rychle naučil, že je to bezpečnější. Noční ulice totiž brázdí převážně taxikáři a řidiči alternativních taxislužeb a ti řídit umí. "Denní jezdci" jsou naproti tomu méně předvídatelní, a pravděpodobnost bouračky tak roste. Každý škrábanec na vypůjčeném autě přitom znamená výdaje navíc a ty si nemůže dovolit. Ohrožení pro něj představují také kontroloři z magistrátu. Přestože má žlutou kartičku taxikáře, platnou koncesi a půjčené auto, porušuje zákon. "Dělám vše pro to, abych splňoval co nejvíc povinností, ale všechna pravidla splnit nejde. Zákon porušuju furt," popsal HN řidič Uberu, který si nepřál zveřejnit jméno.

Česká legislativa zatím s mobilními aplikacemi, na kterých služby jako Uber či konkurenční Taxify stojí, vůbec nepočítá. "Být řidičem" Uberu či Taxify tudíž automaticky znamená stát mimo zákon. Situaci by měla změnit novela silničního zákona. "Novela má legalizovat používání aplikací jako dalšího druhu taxislužby. Vláda ji bude projednávat ještě v průběhu února. Předpokládáme, že by mohla nabýt účinnosti v druhé polovině letošního roku," upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

K EET vstřícný Uber

Na novele začalo ministerstvo pracovat před rokem. Tehdy byla situace v Praze vůbec nejvyhrocenější: tradiční taxikáři několikrát zablokovali ulice hlavního města s požadavkem, aby úřady s alternativními taxikáři zatočily. Jejich opakované demonstrace nakonec vedly k tomu, že se problémem začala opravdu zabývat vláda. S ní pak loni v dubnu uzavřela společnost Uber memorandum, podle něhož začala sdílet s úřady informace o tom, kolik její řidiči uskutečnili jízd a jaké částky utržili. Uber dále přislíbil, že si zařídí odpovídající živnostenské oprávnění k provozování přepravy osob. To ale dodnes podle výpisu z rejstříku nesplnil. Od října také v rámci dohody začal dobrovolně testovat zavádění EET u svých řidičů.

Uber v Česku Společnost založili jako Ubercart Travis Kalanick a Garrett Camp v roce 2009 v San Francisku. Následující rok se začalo jezdit a od roku 2011 Uber expanduje do dalších zemí. Dnes působí ve více než 600 městech. V srpnu 2014 americká společnost vstoupila i do Česka. Zatímco v Bostonu, Paříži, Londýně nebo třeba v Madridu proti Uberu už v roce 2014 taxikáři ve velkém protestovali a požadovali po politicích jeho zrušení, české šoféry zprvu vstup nového konkurenta neznervózňoval. Uber ale velmi rychle přebral tradičním taxikářům značnou část klientů. Podle Sdružení českých taxikářů šlo jen v Praze o více než polovinu všech zakázek. Uber uvádí, že jeho služby v Česku v loňském roce využívalo zhruba 300 tisíc lidí. O tři roky dříve to bylo 110 tisíc. V roce 2015 vstoupili kromě Uberu na trh další hráči, kteří postavili svůj byznys na mobilní aplikaci. Nejprve čeští podnikatelé spustili službu Liftago, pak přišlo estonské Taxify a nakonec slovenské Hopin Taxi. Stejně jako v dalších zemích, kde již alternativní taxislužby delší dobu jezdí, také v Česku se začala řešit nutná úprava zákona. Měla by začít platit ještě v průběhu letošního roku. Česko však zatím patří k zemím, které jsou vůči alternativním taxislužbám spíše benevolentnější. Například v Barceloně Uber kvůli výraznému zpřísnění pravidel začátkem letošního roku oznámil, že přeruší činnost.

Podrobnosti k plnění memoranda Uber příliš nekomentuje. A na konkrétní dotazy, které HN společnosti v posledních třech měsících zaslaly, přichází stále stejné vyjádření. "Změnili jsme přístup, jakým podnikáme. Po celém světě, včetně Prahy, bychom se rádi stali partnerem města a posílili spolupráci s taxislužbami. S českými úřady například již v rámci platného memoranda o porozumění pracujeme na zvýšení finanční transparentnosti a nově přijímáme pouze řidiče s platnou taxikářskou licencí."