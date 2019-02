Z dálky ten obchod připomíná kavárnu: klobouky pověšené na zdi působí jako nabídka kávových kapslí seřazených podle odstínu. Stačí je obkroužit pohledem a vybrat si podle toho, na jak silný módní doplněk si zákazník troufá. Tady, nedaleko Pařížské ulice, vyhlášené luxusním zbožím, se snaží tradiční česká firma vrátit kdysi dobré jméno tuzemskému kloboučnictví. A zároveň do českých ulic vnést svou představu o eleganci.

Vlajková prodejna v Praze na Starém Městě nabízí extravagantní kousky i decentní pokrývky hlavy s jemným šmrncem dávných černobílých filmů. Společnost Tonak ji otevřela před třemi roky, aby vyzkoušela nový obchodní model. Už nechtěla být pouhým výrobcem pro jiné značky, rozhodla se pro návrat k tradiční značce a k vlastním modelům. Po třech letech fungování to vypadá, že si české klobouky opět našly svého zákazníka.

"Jsme spokojení s výsledkem. Přeje nám móda, která vrací klobouky − před 10 lety tomu tak ještě nebylo," pochvaluje si spolumajitel firmy Tonak a jeden ze tří akcionářů Michael Tělecký. Malá síť zatím šesti obchodů, které kromě Prahy najdeme třeba v Ostravě nebo v Českých Budějovicích, si na sebe vydělá. Podnik proto plánuje otevřít další pobočku v Brně. Poohlíží se i v zahraničí a zvažuje místa jako Varšava či Moskva.

Světově proslulí − v sovětském bloku

Podnik, který letos očekává tržby přes 400 milionů korun, na změně image pracuje již několik let. "Už nejsme výrobcem pro babičky a dědečky, dostáváme se k mladší generaci," tvrdí manažer. On sám klobouky nosí a nosil by je prý, i kdyby nevlastnil podíl v Tonaku. Firma spolupracuje s blogery, designéry nebo návrháři − její pokrývky hlavy do svých kolekcí začleňují například Klára Nademlýnská, Kateřina Geislerová. Nebo Jiří Kalfař, který klobouky Tonak minulý týden odvezl na jednu z nejdůležitějších akcí v módním světě, New York Fashion Week.

To, že chce Michael Tělecký prosadit Tonak jako módní značku a být víc než jen výrobce klobouků pro jiné podniky, má i své historické důvody. O své jméno na Západě přišla firma už za komunismu. Tehdy pod značkou Tonak prodávala pouze do zemí bývalého sovětského bloku, na Západ směla dodávat jen anonymní polotovary. "A to byl ten problém, protože kloboučníci po světě zrušili výrobu, nechali si své značky a začali kupovat od firem, jako jsme my. Tím došlo k tomu, že firma začala vyrábět polotovary a společnost začala přicházet o marži," přibližuje Tělecký.