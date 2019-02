Pro Google, Facebook nebo tuzemský Seznam pomalu končí doba, kdy mohly vydělávat na zveřejňování novinových článků, aniž by za to jejich vydavatelům platily. Zástupci unijních států ve středu večer schválili kompromisní znění nové evropské směrnice o ochraně autorských práv na internetu, podle které budou muset takové společnosti vydavatelům za šíření jejich děl odvádět licenční poplatky. Weby včetně úložišť, jako je české Ulož.to, budou navíc pod hrozbou pokut muset ručit za to, že se na nich nebudou šířit pirátské kopie filmů či hudby. Pokud se na nich nelegální obsah přesto objeví, budou jej muset ze svých stránek okamžitě odstranit.

"Musíme vrátit zpátky hranice ochrany evropských kreativců, které se v souvislosti s vývojem a digitalizací příliš rozvolnily, čímž evropští umělci trpí," uvedl po středečním jednání Axel Voss, hlavní vyjednávač europarlamentu.

Jen Google, který provozuje i videoportál YouTube, už ohlásil, že za vývoj automatického systému na identifikaci autorského obsahu zatím vydal 100 milionů dolarů. Menší internetové vyhledávače či úložiště vzniklé před méně než třemi lety, které by podle nových pravidel musely podobné technologie rovněž mít, se obávaly, že by takové investice jejich byznys položily. Proto se unijní politici dohodli na tom, že se jich povinnost ověřování původnosti zveřejňovaných děl týkat nebude.