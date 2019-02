Lidé by se měli připravit na to, že klimatické změny nepůjdou zastavit. Uvedl to ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na diskusi Institutu pro politiku a společnost. Nemůžeme podle něj spoléhat například na to, že letošní zima přinesla nadbytek sněhu, který by mohl doplnit ztenčené zásoby podzemních vod. "Máme za sebou pět suchých let. V řadě obcí, a jsou jich stovky, vyschly studny, které fungovaly stovky let," uvedl Brabec. Čelit klimatickým změnám podle něj nedokáže ani Česká republika, ani celá Evropa. "Dokáže to jedině celosvětová solidarita," míní ministr.

Čísla přitom ukazují, že Česko netrpí nedostatkem vody. Podle Brabce na území republiky ročně dopadne 600 miliard krychlových metrů vody. Pro pokrytí potřeby pitné vody postačí jen jedno procento z tohoto množství, 600 milionů kubíků. "To je pořád luxusní situace oproti jiným zemím," míní Brabec.