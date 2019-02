Poté co několik poslanců za britskou Konzervativní stranu oznámilo, že končí, měl jeden z jejich řad, Phillip Lee, delší dobu vypnutý telefon. Nikdo se mu nemohl dovolat, proto se okamžitě objevily spekulace, že se k rebelům co nevidět přidá. Jenže Lee mezi konzervativci zůstává. Mobil si vypnul jen proto, že šel s manželkou do kina.

Epizoda, již zveřejnil deník Guardian, vypovídá o nervozitě, která momentálně v britské politice panuje − Lee je řadovým poslancem bez většího vlivu. Hlavní politické strany, tedy vládní konzervativci a opoziční labouristé, přišly o několik poslanců − od labouristů jich odešlo osm, od konzervativců tři. Další nejspíš ještě přibudou.

Odpadlíci v Dolní sněmovně společně založili nový poslanecký klub, Nezávislou skupinu. Otázkou je, zda brzy upadnou do zapomnění, nebo vytvoří novou stranu, která změní mocenské poměry ve Spojeném království.

10 procent Britů by podle průzkumu pro televizi Sky mohlo dát hlas nové Nezávislé skupině, pokud by kandidovala ve volbách. Hlasy by ubrala především labouristům.

"Nejsme to my, kdo se změnil, to Konzervativní strana se změnila. Poslední kapkou pro nás byl katastrofální způsob, jakým si vláda počíná ohledně brexitu," napsali tři odcházející konzervativní poslanci premiérce a své stranické šéfce Therese Mayové. Ta se podle nich příliš ohlíží na radikální zastánce brexitu (i za cenu varianty odchodu bez dohody) v čele s poslancem Jacobem Reesem-Moggem, přestože jsou mezi konzervativci v jasné menšině.