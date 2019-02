◼ Balet

Labutí jezero

22. února, Národní divadlo Brno

Zřejmě nejznámější baletní inscenaci, Čajkovského Labutí jezero z roku 1877, na repertoár vrací Národní divadlo Brno. Díky novým kostýmům a kulisám představení dostalo jinou tvář. V roli Odetty a Odilie se představí Martina Arduinová, sólistka milánské La Scaly. Inscenace vychází z tradiční choreografické koncepce Mariuse Petipy a Lva Ivanova, kterou v Brně před 20 lety adaptoval režisér Robert Strajner.

◼ Festival

La Película

Praha, Brno a Ostrava, do 24. února

V pražském kině Světozor, brněnské Scale nebo ostravském Minikinu se koná přehlídka španělskojazyčných filmů. Odstartovala ji komedie Šampioni oceněná soškou Goya pro nejlepší španělský film uplynulého roku. Festival dále nabízí politický thriller o korupci nazvaný Království nebo dokument o Che Guevarovi jménem Vzpomínky na tajemný rok. Letošní ročník akce je zaměřen na peruánskou kinematografii a připomíná tvorbu režisérky Pilar Miróové, která zemřela roku 1997.

◼ Koncert

Shakin' Stevens

23. února, Forum Karlín, Praha

V sedmdesáti letech svůj český debut absolvuje velšský zpěvák Shakin' Stevens. Hvězda ostrovní hudby 80. let, kterou inspirovalo vše od country a klasického rocku až po blues, uvede své největší hity včetně Oh Julie, Marie, Marie nebo This Ole House. Zpěvák s 33 hitovými singly patří mezi nejúspěšnější Brity, do čela hitparád se vrátil před třemi roky s albem Echoes Of Our Times.

◼ Výstava

Zdeněk Sýkora

Galerie Sklenář, Praha, do 6. dubna

Retrospektivu malíře Zdeňka Sýkory připravila pro pražskou galerii jeho manželka, kurátorka Lenka Sýkorová. Kromě proslulých liniových obrazů, modifikovaných počítačem, do výběru zařadila i krajinomalby, jež vznikaly často paralelně se Sýkorovými progresivními díly.

◼ Album

Ariana Grande

Republic Records 2019

Sebevědomá a bezprostřední je nová deska americké zpěvačky Ariany Grande, kterou autorka naživo představí 8. září v pražské O2 areně. Oproti předešlému albu už na nové desce nejsou hostující vokalisté, na několika místech Grande sama rapuje. Ve skladbách se prezentuje jako zlá holka, která se všemožně snaží setřást temnou minulost.

◼ Výstava

Šílený hedvábník

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Příběh a dílo českého textilníka Ziky Aschera a jeho ženy Lídy představuje nová výstava Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Čeští rodáci v Londýně založili úspěšnou firmu, jež dodávala látky nejslavnějším světovým módním domům jako Dior nebo Yves Saint-Laurent, v rodné zemi však byli zapomenuti. Nynější přehlídka to chce napravit.

◼ Komiks

Ms. Marvel

Nakladatelství Paseka a Crew 2019

Před pěti lety se v USA objevilo první číslo komiksové série Ms. Marvel. Stejnojmenné slavné vydavatelství tehdy do hlavní role poprvé obsadilo muslimskou hrdinku. Náctiletá Kamala Khanová zároveň předznamenala vlnu superhrdinských komiksů s dívkami v ústřední roli. Nyní první sešit v českém překladu vydávají nakladatelství Paseka a Crew.