Každý den brázdí dálnice a silnice kamiony − ať už prázdné, nebo naložené různým zbožím určeným pro spotřebitele. Počet těchto jízd mezi výrobci, jejich distributory a supermarkety by se mohl omezit, kdyby více firem využívalo pronájem přepravních palet. "V současnosti ujedou kamiony nejméně 30 procent kilometrů naprázdno, což je velmi neefektivní," řekl v rozhovoru s HN Juan José Freijo, globální ředitel udržitelnosti v mezinárodní logistické společnosti Brambles.

Naráží tím na takzvaný paletový pooling − pronájem palet, který šetří výrobcům a dalším firmám z dodavatelského řetězce náklady spojené s nákupem palet a jejich správou. Díky systému jejich sdílení je možné zredukovat množství kilometrů najetých kamiony. Výrobci, kteří si palety kupují, musí přepravní firmě obvykle zaplatit nejen za cestu k zákazníkovi, ale i nazpět. U pronajaté palety platí jen jednu cestu a dál se už o palety nestarají. Palety tak neputují dlouhé vzdálenosti zpět k výrobcům.

Brambles zaměstnává na pěti kontinentech 12 tisíc lidí. V Česku pronájem palet nabízí prostřednictvím své dceřiné firmy CHEP. Její modrou barvou natřené dřevěné palety si půjčují nadnárodní koncerny jako Nestlé a Henkel, ale i české společnosti Budějovický Budvar nebo Kofola.

Juan José Freijo (49) Od roku 2005 globální ředitel udržitelnosti v logistické společnosti Brambles, jež působí ve více než 60 zemích světa včetně Česka prostřednictvím značek CHEP, BXP Digital, Kegstar a IFCO. Freijo spolupracuje s Evropskou komisí na Akčním plánu EU pro cirkulární ekonomiku.

Pronájem palet je v logistice nezpochybnitelným trendem. Roste o něj zájem i v České republice, kde podle odhadů tvoří 15 procent všech distribučních toků v oblasti maloobchodního zboží. V západní Evropě je to podle Freija více než 50 procent a on doufá, že se tento podíl v budoucnu zvýší na 80 až 90 procent. Pro rozšíření pronájmu palet je nutná dobrá dopravní infrastruktura. Do systému se musí zapojit všechny účastníci − výrobci, dodavatelé a řetězce, což je podle Freija nejtěžší zkoordinovat.