Když jdete na ryby, je rozumné si sednout s prutem k rybníku, ve kterém nějaké ryby jsou. Při snaze "ulovit" voliče je to podobné: Je dobré zaměřit se tam, kde nějaké potenciální voliče máte. Sledujeme-li aktuální plány ČSSD, těžko se ubránit pocitu, že v Lidovém domě tohle triviální pravidlo neznají či nechápou.

Sociální demokraté se podle kandidáta na místopředsedu Tomáše Petříčka chtějí dostat z mizérie mimo jiné tím, že budou oslovovat voliče, kteří jsou nyní u pirátů. Jenže stačí pohled na statistiku voličských přelivů z posledních voleb a člověku je hned jasné, že je to chiméra. ČSSD v roce 2017 podle analýzy Kohovolit.eu ztrácela hlavně ve prospěch hnutí ANO (360 tisíc) a SPD (70 tisíc). A čtvrtina lidí (260 tisíc), kteří volili sociální demokraty ještě v roce 2013, vůbec k posledním volbám nepřišla. K pirátům neodešel od ČSSD vůbec nikdo, žádní bývalí voliči ČSSD u nich nejsou.

Pro jistotu se tedy ještě podívejme, jestli by u pirátů ČSSD přece jen nemohla, třebas akcentováním liberálních témat, jak to zřejmě Tomáš Petříček myslí, nabrat nějaké úplně nové voliče. Ale i tady to vypadá dost beznadějně. Základnu pirátů podle volebního výsledku v roce 2017 tvoří hlavně bývalí voliči TOP 09 (140 tisíc). Piráti hodně získávali i na úkor ODS (70 tisíc), ANO (60 tisíc) a neparlamentních stran (80 tisíc). Z toho tedy plyne, že pirátské voličstvo je orientované sice liberálně, ale současně výrazně pravicově. Pokoušet se lovit v pirátském rybníku s levicovou návnadou je úplně marné. Je to jen nová verze pokusu oslovovat mytické městské liberály, o což se druhdy pokoušel Bohuslav Sobotka. Víme, že to nedopadlo zrovna slavně.