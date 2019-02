Kolik operační paměti máte ve svém pracovním počítači? A víte to vůbec? Pokud je jádrem vaší práce kancelářská činnost, bude to pravděpodobně osm gigabytů, ale klidně i jen čtyři. I to se dá snést. Počítače s touto výbavou už jedno desetiletí tvoří velkou část nabídky. Ani další klíčové "vnitřnosti" se za poslední roky zásadně nezměnily. Vývoj je pozvolný a práce na pět let starém stroji je stále bez větších problémů možná.

Jak odlišný je však svět mobilních telefonů! Představení nových vlajkových lodí Samsungu, mobilů řady Galaxy S10, které včera večer proběhlo v San Francisku, rozdíly jen podtrhlo. Nejvyšší (keramická) varianta modelu Galaxy S10+ jde do souboje s konkurencí vybavena 12 GB operační paměti a úložiště (v telefonu samozřejmě nejde o disk, ale je složeno čistě z polovodičových součástek) má kapacitu 1024 GB! To je výbava, která není běžná ani v drahých noteboocích nejvyšší třídy. I solidní stroje, na nichž se nešetřilo, si musí vystačit se čtvrtinovou kapacitou SSDS "disku" a do nižších modelů výrobci stále cpou brzdu v podobě klasických harddisků. Velkých, levnějších, ale zoufale pomalých.

Co výrobce k tak ostentativnímu nafukování parametrů zrovna u mobilů vede? Už jen vymyslet způsob, jak takové gigantické úložiště naplnit, není jednoduché. A to Samsung i u rodiny Galaxy S nabízí (po zkušenosti s šestou generací, kde tato možnost chyběla) slot na paměťovou kartu a obsah samozřejmě lze ukládat také na vzdálené on-line "skladiště". Takže proč 1024 GB?