Od naší spolupracovnice z Německa - S razantním nástupem digitalizace a sociálních sítí se od základu mění způsob, jakým politici v Evropě i Americe oslovují voliče. Provokace a zábava jsou často důležitější než obsah a lidem mnohdy utíkají důležité souvislosti. Na zkoumání médií a na jejich dopad v USA a Německu se zaměřuje německý politolog Curd Knüpfer. Na jedné straně stojí americký prezident Donald Trump, který se sám a často velmi ofenzivně vyjadřuje prostřednictvím Twitteru. Na druhé je zdrženlivá německá kancléřka Angela Merkelová, jež komunikuje většinou přes svého mluvčího.

HN: Která taktika teď přináší větší úspěch?

Co bereme za úspěch? Jistě, Trump ve Spojených státech uspěl v tom smyslu, že jako outsider získal politickou nominaci a pak i prezidentský úřad. Neznamená to ale, že by dokázal oslovit publikum Angely Merkelové. Je to úplně jiný kontext a politický styl.

HN: Politik podobný Trumpovi by tedy neměl v Německu šanci?

Trump je čistě americký fenomén, němečtí voliči by jej nevolili. Jasně to ukazují i průzkumy veřejného mínění. Mezi Němci má nadále velký respekt bývalý prezident Barack Obama. Vnímání Spojených států jako partnera se kompletně změnilo za vlády George Bushe, Obamy a pak zase zpět za Trumpa. Samotný Trump by tedy šanci neměl. Ale máme tu podobné politiky a političky s velmi zjednodušujícím stylem, kteří se rozhodli vynechat tradiční média a spojovat se s novými.

Curd Knüpfer Působí na Svobodné univerzitě v Berlíně a vede výzkumný tým na nově vzniklém Weizenbaumově institutu pro propojenou společnost. Ten má za cíl zkoumat společenské změny, které nastávají v důsledku digitalizace. Zaměřoval se především na americkou politickou scénu, zejména na roli médií a vzestup konzervativismu. Nyní společně s kolegy zkoumá, jaký vliv má sledování médií na politické preference v Německu a Polsku.

HN: Jaká média máte v tomto případě na mysli?

Většina Američanů nečerpá informace z New York Times, ale z lokálních médií, rádií a televizního zpravodajství. Klíčová stanice Fox News už léta šíří náladu proti hlavnímu politickému proudu a prodává více či méně skrytě pravicově konzervativní, až pravicově radikální agendu.

HN: V Německu žádná podobná televizní stanice neexistuje. Mohla by vzniknout?

Za současných podmínek ne, máme jinak strukturovaný me­diál­ní systém. Soukromé televizní kanály nemohou předehnat ty veřejnoprávní, pokud nedojde k zásadní reformě. Trumpův úspěch ale nespočívá jen na Fox News. Staví také na určitém druhu sociálních médií a blogů, které raší i v Německu.