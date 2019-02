Výstavbu bytů v Praze ovládá developer Central Group miliardáře Dušana Kunovského a jeho vedoucí pozici v dohledné době těžko někdo ohrozí. Podle svých slov vlastní pozemky, na nichž plánuje postavit kolem 30 tisíc bytů. Takovou zásobu pozemků podle dostupných údajů žádný jeho konkurent nemá. Mezi prodejně nejúspěšnější rezidenční developery patří dále společnosti Finep a Skanska Reality, výrazně si vloni naopak pohoršil mediálně známý Ekospol. Ukazuje to analýza portálu Cenovámapa.org.

Loni developeři v Praze prodali celkem 5329 bytů, o 7,5 procenta méně než v předchozím roce. Důvodem je to, že jejich ceny neustále rostou a to je pro čím dál více lidí neúnosné. Za slabší prodeje může i zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték. To nic nemění na tom, že developeři byty dále zdražují. Za ty, které zařadili do prodeje v lednu, chtějí v průměru více než 104 tisíc korun za metr čtvereční.

"V tomto roce nelze očekávat výraznější oživení nabídky ani poptávky," říká František Brož, analytik zmíněného portálu. "Pražský trh vyčkává na legislativní ukončení větších rezidenčních projektů. K tomu začne docházet až na přelomu let 2020 a 2021," dodává Brož.