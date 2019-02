Lídr polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński nemá dobré období. A není to proto, že musel odložit operaci nemocného kolena, kvůli čemuž se na podzim spekulovalo, zda nejde o vážnější onemocnění. Průměrný středoevropský politik by totiž jen horko těžko přežil přímo lavinu potíží a skandálů, s níž se Kaczyński, který letos oslaví sedmdesátku, musí na začátku supervolebního roku potýkat. A to jsou zdejší končiny třeba zásluhou Andreje Babiše nebo Viktora Orbána zvyklé na ledacos.

Kaczyński ale rozhodně není tuctový politik a vůbec není vyloučeno, že svoji rozkmotřenou partaj udrží nejen pohromadě, ale vítězně ji provede jak jarními volbami do Evropského parlamentu, tak podzimními do toho polského. A vše dovrší tím, že za rok jeho kandidát Andrzej Duda obhájí křeslo prezidenta republiky.

Je ale dobré si připomenout, co všechno musí nyní Kaczyński řešit − a to především díky nezávislým médiím, která jsou třeba na rozdíl od Maďarska v Polsku v docela dobrém stavu. I když právě deník Gazeta Wyborcza, který většinu níže zmíněných afér odhalil, se ani netají tím, že je de facto politickou silou, která se snaží a bude snažit Kaczyńského od moci odstavit.

Úplatky, šikana, šíření nenávisti

Začalo to vlastně nenápadně odposlechem, který zveřejnil majitel několika bank Leszek Czarnecki ze svého setkání s Markem Chrzanowským, šéfem státního bankovního dozoru. Chrzanowski, nominant vládní strany, si téměř nepokrytě řekl o obří úplatek výměnou za to, že přimhouří oči nad chřadnoucí kondicí dvou Czarneckého finančních ústavů.

Vzápětí následovalo spíš kabaretní odhalení toho, že šéf Polské národní banky Adam Glapiński − ano, také jmenovaný Kaczyńským − platí svým blonďatým asistentkám na výplatách obří sumy srovnatelné například s oficiálními platy ministrů.

Pak trochu přituhlo, když si protikorupční policie CBA odvedla v poutech Bartlomieje Misiewicze, ještě před rokem a půl mocného mladého poradce a mluvčího někdejšího ministra obrany Antoniho Macierewicze. Ten byl a je představitelem nejtvrdšího nacionalisticko-antikomunistického voličského jádra Práva a spravedlnosti. Zatčení předtím nedotknutelného mladého poradce, výčet jehož skandálů spojených s ponižováním polských vojáků by sám o sobě zabral celou tuto stranu, bylo dosud nejsilnějším signálem dovnitř samotné strany, že si nyní nemůže být nikdo jistý ničím.

Rozruch mezitím vzbudilo jmenování jistého Adama Andruszkiewicze náměstkem ministra digitalizace. Tento mladý muž byl totiž předtím šéfem ultranacionalistické organizace Celopolská mládež, která se vyznačuje vypjatým nacionalismem, otevřenou antiliberální rétorikou, skrytým antisemitismem a nevysloveným obdivem vůči vládě pevné ruky. Toto jmenování se vykládá zase jako signál, že ve volebním roce si Kaczyński nemůže dovolit, aby napravo od PiS vyrostla nějaká politická konkurence, a že je třeba i voliče této orientace něčím oslovit a přitáhnout pod křídla Sjednocené pravice, jak se oficiálně vládnoucí koalice vedená PiS nazývá.

Tento motiv do velké míry souvisí s další událostí: zavražděním primátora Gdaňsku Pawla Adamowicze čerstvě propuštěným vězněm, který se stylizoval do oběti předchozí vlády strany Občanská platforma, jejímž byl Adamowicz před lety členem a s níž přístavnímu městu úspěšně vládl.

Na Právo a spravedlnost se sesypala kritika, že podporuje šíření nenávisti v médiích a na sociálních sítích, na což promptně reagoval ministr vnitra, jenž nechal zatýkat ty, kteří v internetových diskusích žádali další (politické) vraždy. Kaczyński a někteří další členové vedení vládní strany ostentativně ignorovali zasedání parlamentu, na němž se za zabitého Adamowicze držela minuta ticha. Na pohřeb do Gdaňsku Kaczyńského vlastně nikdo ani nezval.