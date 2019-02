Největší český letecký podnik Aero Vodochody se dostal do vážných potíží. Firmě, kterou kdysi proslavil legendární cvičný letoun L-39 Al­batros, chybí objednávky na nová letadla a kromě toho přestala vyrábět část dílů pro jiné výrobce. Se splácením závazků ve výši stovek milionů korun pomohla investiční skupina Penta, jež Aero vlastní. Tím odvrátila hrozbu, že by výrobce letadel mohl propadnout do hlubších finančních problémů.

"S tím, že budeme muset Aero kapitálově podpořit, jsme počítali při schvalování dlouhodobé strategie," řekl HN mluvčí Penty Ivo Mravinac. Konkrétní sumu neupřesnil, podle zdrojů HN blízkých vedení Aera se však jednalo zhruba o 400 milionů korun.

400 milionů korun nalila na přelomu roku finanční skupina Penta do Aera Vodochody. 1 miliarda korun stál dosud vývoj cvičného proudového letounu L-39NG.

Penta koupila Aero v roce 2007, kdy od konce sériové výroby zmíněného L-39 Albatrosu uplynulo 10 let. Podnik v té době dobře živila výroba dílů pro několik světových společností, hlavně amerického výrobce vrtulníků Sikorsky.

Před třemi lety Penta odsouhlasila ambiciózní návrat k výrobě vlastních letadel pod vedením nového šéfa Aera Giuseppeho Giorda. Do vývoje cvičného proudového letadla L-39NG dosud Penta investovala přes miliardu korun, vedle ní se na něm podílí také zbrojařská firma Omnipol.