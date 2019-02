◼ ČESKO

Praha začne jednat o exhumaci Mašínové

Pražský magistrát změnil původně zamítavý postoj a začne jednat se Zdenou Mašínovou o exhumaci ostatků její matky Zdeny na Ďáblickém hřbitově. Jeho zástupce například zajímá, zda zná přesné místo uložení ostatků. Včera to řekl šéf TOP 09 a pražský zastupitel Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu.

◼ ČESKO

Výbor pro jaderné zdroje bude řídit Babiš

Vláda včera změnila statut Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Jeho předsedou bude premiér Andrej Babiš (ANO) a místopředsedkyní ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Dalšími místopředsedy budou vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Podle Hamáčka je cílem výboru stabilní a cenově dostupná elektřina.

◼ ČESKO

Evropskou kandidátku povedou Pospíšil a Polčák

Na prvních třech místech kandidátky Starostů a nezávislých a TOP 09 do květnových voleb do Evropského parlamentu budou europoslanci Jiří Pospíšil (TOP 09), Stanislav Polčák (STAN) a Luděk Niedermayer (TOP 09). Volební spolupráci včera stvrdili zástupci obou stran. Pospíšil by pokládal za úspěch, pokud by koalice aspoň obhájila nynější čtyři mandáty v europarlamentu a získala by 12 až 15 procent hlasů.

◼ ČESKO

Plátců DPH je 502 000, přibylo jich jen procento

V Česku aktuálně podniká téměř 502 tisíc plátců daně z přidané hodnoty, meziročně se jejich počet zvýšil o necelé procento, tedy o 4784. V období mezi lety 2017 a 2018 se počet plátců DPH zvýšil o 5,6 procenta, informovala firma Bisnode. Podle ní minimální zvýšení počtu plátců DPH v uplynulém roce nekorespondovalo se stále ještě dynamickým přírůstkem nových firem v Česku. Důvodem je i zavedení kontrolního hlášení DPH.

◼ NĚMECKO

Pozor na propagandu Ruska, varuje Litevec

Některé státy Evropské unie jsou ve vztahu k ruské politice naivní, domnívá se litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. Evropu ve včerejším vydání německého listu Neue Osnabrücker Zeitung vyzval, aby se silněji angažovala proti ruské propagandě. "Masivní nedůvěra Němců ve Spojené státy je také úspěch ruské propagandy a vymývání mozků, které se šíří mnoha kanály," uvedl Linkevičius.

◼ ČESKO

Výtvarník a Škoda Auto se soudí o design vozů

Malíř a designér Vlado Vovkanič požaduje, aby společnost Škoda Auto stáhla z trhu vozy Kodiaq a Karoq a modely kol Vega a Triglav. V žalobě, kterou včera začal projednávat středočeský krajský soud, tvrdí, že je firma vyrobila na základě jeho návrhů. Škoda jeho tvrzení odmítá, podle ní automobily vznikly na základě návrhů jejího designérského týmu.

◼ ČESKO

V Praze 9 se o Senát uchází 10 kandidátů

O uvolněné křeslo v Senátu po Zuzaně Baudyšové (za ANO) bude v doplňovacích volbách v Praze 9 usilovat pravděpodobně 10 kandidátů. Svého kandidáta postavily všechny velké politické strany. Včera to sdělila mluvčí Prahy 9 Marie Kurková. První kolo voleb se uskuteční 5. a 6. dubna. Například za ODS a KDU-ČSL bude kandidovat starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS).

◼ USA

Obraz Medka se prodal za téměř milion dolarů

Za 930 tisíc dolarů (asi 21,14 milionu Kč) se v aukční síni Myers na Floridě o víkendu prodal obraz českého malíře Mikuláše Medka nazvaný Akce II (Vlna). Aukční síň jako odhadní cenu uváděla 100 až 200 tisíc dolarů. Obraz, na němž nahá žena společně s další postavou namotává do klubka vlnu, namaloval Medek v roce 1956 a dosud nebyl zřejmě nikdy veřejně vystaven.

"

Reagujeme na potřeby trhu práce v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde chybí lidé s vynikající znalostí němčiny.

Andrea Königsmarková

Vedoucí katedry germanistiky a slavistiky na ZČU v Plzni, kde se otevírá magisterský program bavorská studia.

◼ ČESKO

Zlepšení sociálních služeb výrazně zaostává za plánem

Ministerstvu práce a sociálních věcí se nedaří dotáhnout plánované změny ke zlepšení úrovně sociálních služeb. Ukazuje to prověrka Nejvyššího kontrolního úřadu. Ke slibovanému posunu chybí především novela zákona o sociálních službách. Nejpozději v roce 2017 mělo být splněno 17 opatření, v době kontroly se 14 z nich nepodařilo dosáhnout. MPSV se v reakci zavázalo předložit novelu do konce roku.

◼ ČESKO

Zemřel kameraman Stanislav Milota

Ve věku 85 let včera zemřel český kameraman a signatář Charty 77 Stanislav Milota. Manžel herečky Vlasty Chramostové podlehl zápalu plic v pražské nemocnici na Karlově náměstí. Před třemi lety dostal Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Jeho posledním celovečerním filmem byl Spalovač mrtvol, kde hrála i Chramostová. Za normalizace byl propuštěn z barrandovského studia a nemohl dále točit.

◼ ČESKO

V Brně roste zájem o skauting, oddíly nestačí

Zájemců o členství ve skautském hnutí přibývá. Brněnské oddíly kvůli tomu mají problémy s kapacitou kluboven, někde chybí také vedoucí. Podle aktuálních výsledků registrace mají brněnské oddíly 3557 členů. Podle podzimního průzkumu okresní rady je ale většina oddílů na hranici kapacit nebo už nové členy nepřijímá. Skaut je největší výchovnou organizací pro děti v Česku, má 60 tisíc členů.

◼ ČESKO

Největší ostravská nemocnice má nového šéfa

Fakultní nemocnice Ostrava má nového ředitele, vedení největšího zdravotnického zařízení v Moravskoslezském kraji se ujal chirurg Jiří Havrlant. Vystřídal Petra Vávru, dočasně pověřeného řízením po loňské rezignaci Evžena Machytky. Havrlant chce uklidnit spory v nemocnici, kde se v posledním roce odehrála řada personálních změn. Loni v únoru je odstartovalo odvolání tehdejšího ředitele a někdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

◼ POLSKO

Kvůli sporu o holokaust padl summit V4 s Izraelem

Summit visegrádské čtyřky (V4) v Jeruzalémě, jehož hlavní část byla plánována na dnešek, se nakonec neuskuteční. Polsko zrušilo účast kvůli údajně protipolským výrokům nejvyšších izraelských představitelů o podílu Poláků na vyvražďování Židů za druhé světové války. Místo summitu se mají konat schůzky premiérů Česka, Slovenska a Maďarska s předsedou izraelské vlády Benjaminem Netanjahuem.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Kvůli brexitu labouristy opustilo sedm poslanců

Labouristickou stranu, která je hlavní britskou opoziční silou, opustilo sedm poslanců, v parlamentu nyní budou zasedat jako Nezávislá skupina. Jako důvod svého rozhodnutí označili nesouhlas s přístupem šéfa labouristů Jeremyho Corbyna k řešení brexitu a neschopnost strany zakročit proti antisemitským výpadům. Corbyn vyjádřil zklamání nad tím, že odpadlíci nedokážou dále spolupracovat na prosazování politiky, která má podporu milionů voličů.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Španělská loď se střetla s Brity u Gibraltaru

Vojenská loď Španělska se neúspěšně pokoušela přinutit k odplutí komerční plavidla kotvící v britských vodách nedaleko Gibraltaru; na situaci zareagovalo britské námořnictvo a španělská loď následně odplula. Oznámila to gibraltarská samospráva. Otázka Gibraltaru je dlouhodobým sporem mezi Londýnem a Madridem, Británie ale odmítá diskutovat o svrchovanosti svého zámořského území na jihu Pyrenejského poloostrova.

◼ HDP

Růst Německa v prvním pololetí má být slabý

Německá ekonomika se v první polovině letošního roku bude nadále potýkat s obtížemi, zpomalení by ale mohlo být jen dočasné a ve druhé polovině roku je možné čekat oživení. Ve své měsíční zprávě o vývoji ekonomiky to uvedla německá centrální banka Deutsche Bundesbank. Německá ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku stagnovala, a těsně se tak vyhnula recesi.

◼ TELEKOMUNIKACE

ČTÚ spojí aukce kmitočtů do jedné soutěže

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) hodlá spojit aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz uvolněných po televizním vysílání v roce 2020 s nabídkou frekvencí v pásmu 3,5 GHz. Soutěž, která má umožnit vybudování rychlých mobilních sítí 5G, by se měla uskutečnit ve druhé polovině letošního roku. Úřad také chce do soutěže a ke vstupu na český trh přilákat případného čtvrtého mobilního operátora.

◼ AUTA

Sky: Honda plánuje zavřít závod v Británii

Japonská automobilka Honda Motor plánuje v roce 2022 uzavřít svou továrnu v britském městě Swindon, v ohrožení je tak zhruba 3500 pracovních míst. Informoval o tom server Sky News. Dodal, že automobilka by mohla tyto plány oficiálně představit již dnes. Honda loni ve Swindonu vyrobila přes 160 tisíc aut. Na celkové produkci aut v zemi se podílela více než desetinou.

◼ REALITY

Sdílených kanceláří má letos výrazně přibýt

Plocha sdílených kanceláří v Česku letos meziročně vzroste zhruba o tři pětiny na 61 tisíc metrů čtverečních. Ve svém odhadu to uvedla Expobank CZ. Z celkové rozlohy moderních kancelářských ploch je to asi procento. Více než polovina sdílených kanceláří v Česku připadá na Prahu. V Brně to byla asi desetina. Následovaly Ostrava, Olomouc a Zlín.

"

V dnešní době, kdy na trhu práce nemůžeme sehnat řidiče, třídiče a doručovatele, je logistika Achillovou patou České pošty.

Roman Knap

generální ředitel České pošty ke jmenování Petra Cinkla z Agrofertu šéfem divize poštovní provoz a logistika

◼ DIVIDENDY

Nejvíce peněz mezi akcionáře rozdělil Shell

Výplata dividend předními světovými firmami loni stoupla o 9,3 procenta na rekordních 1,37 bilionu dolarů, což odpovídá HDP středně velkých ekonomik, jako je Mexiko nebo Austrálie. Uvedla to investiční společnost Janus Henderson na základě analýzy dividend 1200 podniků s nejvyšší tržní hodnotou. Nejvíce − 15,65 miliardy dolarů − ak­cionářům vyplatila ropná společnost Royal Dutch Shell. Následovaly Apple, ExxonMobil a Microsoft.

◼ ENERGETIKA/PETROCHEMIE

Saúdská Arábie slíbila obří investice v Pákistánu

Saúdská Arábie slíbila Pákistánu investiční dohody v hodnotě 20 miliard dolarů. Státy podepsaly několik předběžných dohod a memorand o porozumění v odvětví energetiky, petrochemie a těžebních sektorech včetně rafinerie ropy za osm miliard dolarů. Dohody byly uzavřeny v rámci asijské cesty saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.

◼ HAZARD

Synot díky licenci chystá expanzi on-line kasin

Skupina Synot chystá se svými on-line kasiny expanzi do dalších evropských zemí. Umožní jí to licence, kterou prostřednictvím společnosti Synot Games Ltd. získala na Maltě. Právě zmíněnou licenci řada zemí pro vstup nového provozovatele na on-line herní trh vyžaduje. Podle obchodního ředitele skupiny Synot Miroslava Valenty mladšího je proto jednou z nejdůležitějších.

◼ BANKY

Equa bank loni vydělala 372 milionů

Equa bank v roce 2018 meziročně zvýšila čistý konsolidovaný zisk o 238 procent na 372 milionů korun. Počet klientů se zvýšil o pětinu na 367 tisíc. Bilanční suma Equa bank loni vzrostla o 11 procent na 55,8 mi­liardy. Objem úvěrů se zvýšil o devět procent a přesáhl 40,4 miliardy. Nejvyšším tempem (o čtvrtinu) rostly spotřebitelské půjčky. Objem vkladů vzrostl o devět procent na 48,8 miliardy korun.

◼ LEASING/FACTORING

Nebankovní firmy poskytly o 0,4 procenta víc peněz

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 164 miliard korun, o 0,4 procenta meziročně více. O 2,1 procenta kleslo financování podnikatelských investic leasingem či úvěry, u domácností naopak o 1,9 procenta vzrostlo. O 12,4 procenta pak narostlo financování provozu firem factoringem, tedy odkupem pohledávek.

◼ AUTOPRŮMYSL

Dačické THK loni klesly tržby o deset procent

Dačická společnost THK Rhythm Automotive Czech, která dodává díly pro automobilový průmysl, měla loni podle předběžných výsledků tržby 4,6 miliardy korun. Meziročně klesly zhruba o desetinu. Zisk EBITDA bude za loňský rok 360 milionů korun, v roce 2017 byl asi půl miliardy. Letos firma, která je součástí japonské skupiny THK, plánuje tržby 5,3 až 5,4 miliardy a rekordní investice přes 400 milionů.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Irské aerolinky přestaly létat s ruskými suchoji

Irská letecká společnost CityJet přestala létat s letouny Suchoj Superjet 100. Dosud byla byla prvním a jediným evropským uživatelem těchto ruských dopravních strojů. Ruský deník Vedomosti uvedl, že letadla budou zřejmě prodána ruským aerolinkám Azimut. CityJet informace deníku nekomentoval. Sedm ruských letounů pořídil na leasing v letech 2016 a 2017. V poslední době je pronajímal aerolinkám Brussels Airlines.

◼ POTRAVINÁŘSTVÍ

Coca-Cola HBC v Srbsku kupuje výrobce sušenek

Stáčírna nealkoholických nápojů Coca-Cola HBC se sídlem ve Švýcarsku koupí srbského výrobce sušenek, oplatek a pikantních snacků Bambi od investiční společnosti Mid Europa Partners za 260 milionů eur. Bambi loni vykázala tržby kolem 80 milionů eur, z toho zhruba dvě třetiny připadají na Srbsko, zbývající část převážně na země západní části Balkánu.