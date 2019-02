Na nedávno skončeném veletrhu sportovního vybavení a oblečení ISPO v Mnichově zaujala spolupráce dvou českých firem. Na akci, která je klíčová pro všechny světové firmy v oboru, přivezla česká značka Alpine Pro bundu s nanomembránou od domácího výrobce Nanomembrane.

Technologické řešení této textilie je do značné míry unikátní. Kromě Alpine Pro ji aktuálně testuje také menší tuzemská značka Faramugo. Nanovlákna o tloušťce menší než tisícina milimetru umožňují utkat výjimečně hustou strukturu textilie. To má umožnit voděodolnost zvenčí zároveň při zachování prodyšnosti zevnitř. To v outdoorovém průmyslu dosud zajišťovaly hlavně membrány chemicky upravované pomocí fluorkarbonů, jako je například Gore-Tex. Jejich výroba a použití se ovšem jeví jako ekologicky problematické a vlády jednotlivých zemí je postupně zakazují. Výrobci oblečení tak hledají alternativy.

"Chtěli jsme na membránách od firmy Nanomembrane postavit výrobkovou řadu už dřív, ale donedávna ty textilie nedosahovaly špičkových parametrů ve všech požadovaných ohledech. To se teď už vychytalo. Předpokládám, že na Vánoce tyto výrobky uvedeme na trh," říká majitel Alpine Pro Václav Hrbek.

1 miliarda korun je podle vedení Alpine Pro odhadovaný konsolidovaný obrat firmy za rok 2018. To z ní dělá lídra trhu se sportovním oblečením do přírody v Česku.

Olympiáda pomáhá

Alpine Pro je známá také jako dodavatel oblečení českých výprav na olympijské hry. Na ty další do Tokia ale nová nanomebrána použita nebude. "Do vysokých teplot japonského léta potřebná není. Kolekci už nyní navrhujeme a vzorujeme, sami sportovci se podílejí na jejím vývoji. Představena bude koncem roku," popisuje Hrbek. V minulosti Alpine Pro vycházelo v designu kolekcí z motivů z děl malířů Alfonse Muchy nebo Františka Kupky, před třemi lety v brazilském Riu de Janeiru se na tričkách, kalhotách a bundách objevila karikatura Emila Zátopka, loni v Pchjongčchangu pak zaujala retročepice Raškovka.