Premiér Andrej Babiš usiluje o volební hlasy podnikatelů a živnostníků. Slibuje jim, že změny zákonů a nová nařízení budou přicházet maximálně dvakrát do roka. Premiér to uvedl v článku pro Lidové noviny.

Babiš poukazuje na to, že se v současné době musí živnostník přizpůsobit desítkám právních změn ročně. "Přicházejí naprosto nekoordinovaně, přibližně co týden, to nějaká novinka," uvedl Babiš. Nově se podle něj bude naprostá většina změn zavádět jen dva dny v roce: k 1. lednu a 1. červenci. Na dotaz HN, odkdy očekává platnost slibované změny, Babišův tiskový odbor do uzávěrky vydání nereagoval.

V současné době podnikatelé mnohdy netuší, jaké právní novinky jim přijdou do cesty. Senát například na konci ledna vrátil sněmovně daňový balíček. Ten obsahuje třeba snížení DPH u některých komodit. Vláda ho však nestihla prosadit do konce roku, a tak si musí podnikatelé pohlídat definitivní schválení, protože platit začne od následujícího měsíce.

Babiš má nyní podporu zejména malých podnikatelů jako jedno z hlavních témat. Hovořil o tom na nedělním sněmu hnutí ANO, na němž obhájil post předsedy. Slíbil například snížení daní zaměstnancům nebo další úlevy pro živnostníky.