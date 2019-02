Automobilový průmysl v Číně rostl počátkem nového milénia raketovým tempem. V roce 2009 Čína dokonce sesadila z první příčky Spojené státy a stala se tak největším automobilovým trhem světa. Podle optimismu automobilek to vypadalo, že tamní trh poroste nepřetržitě dál. Ještě před dvěma lety analytici předpovídali, že se v Číně bude v roce 2025 prodávat až 35 milionů nových aut ročně.

Situace se však změnila. Letošní leden byl pro čínský automobilový trh již sedmým měsícem v řadě, kdy prodeje meziročně klesaly. Tentokrát téměř o 16 procent. Loňský rok byl pak vůbec prvním za posledních 20 let, který nepřekonal předchozí rekord. Celkem se loni podle čísel Čínského svazu výrobců automobilů (CAAM) prodalo 22,7 milionu nových osobních vozů, což meziročně představuje šestiprocentní pokles.

Z dalšího vývoje mají obavy zahraniční automobilky. Horší prodeje v Číně hlásí Ford, Volkswagen, Jaguar Land Rover nebo například General Motors. Výrobci v posledních desetiletích vložili do montážních závodů v Číně miliardy dolarů a teď si nejsou jisti, kdy − a zda vůbec − se růst v tomto regionu obnoví.

Škodovka čínské cíle nesplní

Situace se přímo dotýká také Škody Auto, pro kterou Čína představuje vůbec největší trh. Automobilka, která je součástí německého koncernu Volkswagen, před dvěma lety oznámila, že v Číně proinvestuje více než 50 miliard korun.

Loni se jí sice podařilo zvýšit prodeje o 4,9 procenta na 341 tisíc vozů, bylo to však méně, než firma chtěla. Jejím cílem je do roku 2020 zvednout prodeje na 600 tisíc aut ročně. První měsíc letošního roku napovídá, že se jí to nepodaří.

"V lednu jsme dodali zákazníkům v Číně 27 800 vozů, tedy meziročně o 11,7 procenta méně. Koresponduje to s obecným klesajícím trendem na tamním automobilovém trhu," popisuje mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek. Přesto Čína nadále zůstává trhem, který bude hrát pro automobilku v jejím dalším růstu hlavní roli.