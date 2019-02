Francie tvrdí, že konkurence ze zemí, jako je Čína, vážně ohrožuje samotnou budoucnost Evropy. Paříž požaduje, aby na to státy Evropské unie co nejrychleji zareagovaly − měly by podpořit slučování významných evropských firem, které by pak dokázaly lépe čelit konkurenci, především z Asie. "Je to otázka ekonomického přežití," tvrdí francouzský ministr financí Bruno Le Maire.

Ten bude v úterý jednat s německým ministrem hospodářství Peterem Altmaierem o tom, jakým způsobem v EU zlepšit podmínky pro to, aby se víc místních podniků stalo celosvětově úspěšnými. Francouzi i Němci často dávají za příklad výrobce civilních dopravních letadel Airbus. Podnik je společným projektem Francie, Německa, Španělska a Velké Británie. Paříž a Berlín chtějí, aby v EU vzniklo víc těchto takzvaných evropských šampionů.

Paříž mimo jiné požaduje změnu současných pravidel pro povolení slučování a převzetí důležitých evropských společností. V současnosti o tom rozhoduje Evropská komise. Na jednotném evropském trhu plní funkci antimonopolního úřadu. Francouzi chtějí, aby mohli napříště rozhodnutí komise změnit lídři členských států unie. Do expertního posouzení by tedy mohli vstoupit politici.

Podle Paříže je to nutné, protože Evropská komise dostatečně nezohledňuje celosvětovou pozici firem a soustřeďuje se pouze na jejich tržní podíl v EU.