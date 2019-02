Čím méně se (mobilních) dat používá, protože se jim vyhýbáme, no tak tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější… Když budou vyšší příjmy z toho většího objemu prodaných dat, tak mohou být ty ceny nižší." Výroky, které v pořadu České televize 168 hodin pronesla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (nestranička za ANO), se musí poslechnout několikrát, protože člověk odmítá věřit, že vysoký státní úředník může takové nesmysly vypustit z úst.

Ministryně tvrdí, že když budeme kupovat současná drahá data, bude to operátory motivovat k jejich zlevnění. Tedy že zvýšení poptávky snižuje cenu. Ano, že zvýšení poptávky snižuje cenu! A že si za drahá data vlastně můžeme sami, protože místo nich používáme bezplatné wi-fi a nedáváme operátorům dost vydělat.

Politička tak zcela vážně uvádí do praxe známý výrok profesora Zelí z povídky Šimka a Grossmanna Exkurze do zoo: "Nechci slevu zadarmo." Neuvěřitelná neznalost základních ekonomických principů ji sama o sobě naprosto diskvalifikuje nejen z vedení ministerstva, ale i jakékoli firmy s více než jedním zaměstnancem, kterým by byl někdo jiný než ona sama. Vlastně nevíme, proč hned po vysílání nesložila funkci nebo z ní nebyla odvolána.

Zatím si vykoledovala hlavně řadu vtípků na sociálních sítích. "Ta musí mít Vysokou školu života," píše jeden uživatel. "Já to říkám furt. Nafta je drahá, protože moc chodíme pěšky," směje se druhý. Anebo: "Náš národ je geneticky určen k placení vysokých cen za mobilní data," pomrkává další v narážce na víkendový výrok šéfa hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše.